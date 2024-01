Laura Ubfal contra Isabel de Gran Hermano: «Se fue porque es mala gente»

Isabel de Negri es la última eliminada de la casa de Gran Hermano. La participante de 65 años no solo se caracterizó por su apariencia y su edad, sino también por los comentarios ofensivos que decía a espaldas de sus compañeros, muchos con tintes machistas y discriminadores.

Ayer la participante visitó el debate de Gran Hermano conducido por Santiago del Moro cuyo panel esta integrado por Laura Ubfal, Sol Pérez, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio y Julieta Poggio. Todos los panelistas tuvieron lo suyo para decirle a la exparticipante, sin embargo, Laura Ubfal fue la más picante a la hora de enfrentar a Isabel.

Al comenzar el debate, el conductor le preguntó a la panelista porque consideraba que estaba afuera de la casa la nueva eliminada: «Isabel está afuera porque no se habla de los cuerpos ni se habla de las edades, pero en el caso de Isabel se ocupó, y no me parece mal, de mostrar que una mujer de 65 años puede ser tan bonita como ella, de tener un cuerpo tan espectacular como ella, que la edad no signifique no poder jugar, pero se olvidó de demostrar que hay que ser buena gente» comenzó contundente la periodista.

«Se fue porque demostró que es mala gente y lo digo en nombre de mucha gente que mira el juego y vimos cosas horribles; le tiró agua caliente a Cata en la cama y habló pestes de todo el mundo» continuó Ubfal. Sin embargo,no se detuvo ahí: «Fuiste y sos una villana, y sos muy machista. La mandaste a Sabrina a levantar los hombres. Tenías todo el look de una madama de burdel. Eso es horrible» dijo.

La exjugadora evadió responder directamente y se justificó con que «las lindas tienen que pagar derecho de piso en la casa».

Más tarde en el mismo debate, Ubfal volvió a enfrentar a de Negri acerca de su actitud con «las furiosas», el subgrupo de la casa liderado por Juliana «Furia» Scaglione.

“A esas chicas las aislaron de entrada, las victimizaron porque ustedes eran el grupo de ‘las rubias bellas’ con Sabrina y Denisse. Decirles ‘pedorras’ es de un nivel de bajeza…vos te creés una viva bárbara y me das pena” cuestionó duramente Laura a Isabel.

“Laurita, no me creo una diva bárbara…”, empezó a defenderse de Negri pero la panelista la cortó en seco: “No me digas Laurita, por favor. Decime Laura”.

“Esto es muy sencillo, Laura. A mí me llamaron para hacer un show y yo hice un show” se justificó la ex hermanita.

Entre las polémicas más grandes de Isabel adentro de la casa se encuentran: haber hecho que Rosina le bese los pies, insinuar que Rosina tiene problemas mentales, decir que esta bien tratarla mal a «la Furia» por su aspecto físico, hacer comentarios racistas acerca de Cata y también amenazar con dejar a esta misma participante sin trabajo.