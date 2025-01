La Tana de Gran Hermano siente que toda la casa está en su contra y se quebró en el confesionario

Katia «la Tana» Fenocchio es la más reciente ingresante a la casa de Gran Hermano. La jugadora ingresó para reemplazar a Andrea y prometió darlo todo en el juego. Sin embargo, debido a conflictos por su poca participación en las actividades grupales y la mala convivencia los «hermanitos» la dejan de lado. Esta semana, Katia no pudo aguantar más y fue a llorar en el confesionario.

La Tana Fenocchio no da más: «siento que me estoy en la mira»

Tras varias discusiones con sus compañeros por la convivencia la Tana entró al confesionario para expresar su descontento. Momentos antes la «hermanita» había tenido un cruce con Chiara porque no le estaba «poniendo onda» al desafío semanal por el presupuesto, ya que estaba cansada por sufrir de insumió.

“Estoy re enojada mal. Porque siento que estoy en la mira, es una cosa de locos. No sé cómo desahogarme. Prefiero llorar acá y que no me vean así”, dijo. “Cada uno tiene su tiempo y su espacio, pero a mí nadie me va a venir a mandonear. Así como me mandoneó Chiara», se quejó.

«Me parece que todos nos tenemos que adaptar a todos», comentó entre lágrimas y agregó. «Creo que ellos también se tienen que adaptar a mí. Siento que están todo el tiempo al ataque”. La convivencia dentro de la casa no fue fácil para Katia. Además de los problemas con los cigarrillos, tuvo algún que otro encontronazo con Petrona.

Sin embargo, la oriunda de La Matanza recuperó la compostura y se enfrentó con Chiara nuevamente, luego de que ella la acusara de quejarse demasiado.

TANA: "Me van a tener que fumar a mi, así como yo te fumo a vos (Chiara) y me fumo a todos, también me tienen que fumar a mi con mi cara de ojete"#GranHermano pic.twitter.com/d7u8UdrW57 — TRONK (@TronkOficial) January 23, 2025

«Así como yo aguanto tu intensidad, que a veces no la tolero por eso me voy afuera, también tengo días que estoy con cara de ojet*. Me van a tener que fumar así también. Yo te fumo a vos y a todos. También me tienen que fumar a mí”, lanzó Katia de forma contundente.

“Dicen que sos una persona que se queja por todo», siguió Mancuso. La Tana no se quedó callada y contraatacó: “No, yo me quejo por mí. Porque me duele el cuello, el culo, porque no puedo ir a cagar…Es mi forma de ser así en la vida real. Estoy contenta de ser quien soy porque en la vida real soy así. soy re quejosa mal”.