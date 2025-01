¡Qué viva el amor!: la tierna sorpresa en vivo de Luck Ra para La Joaqui

La cantante de RKT, La Joaqui, y el intérprete de cuarteto, Luck Ra, son sin lugar a dudas una de las parejas del momento. El córdobes robó el corazón de la «butakera» y llenó su vida de romance. Esta semana, Joaquina visitó un programa de streaming, habló sobre su relación y fue sorprendida por su novio con dos ramos de flores.

Luck Ra sorprendió a La Joaqui con flores en medio de una entrevista. 🥹🫶🏻 pic.twitter.com/48QoiGbDge — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) January 23, 2025

La Joaqui visitó rumis y recibió una sorpresa muy especial

La Joaqui visitó Rumis, programa de streaming, para hablar sobre su próximo show en el Movistar Arena, su música y su vida personal. Sin embargo, lo que la cantante no esperaba era que apareciera su novio a sorprenderla con dos ramos de flores: uno de color naranja, haciendo referencia a su más reciente disco y otros rosas por su próximo proyecto.

“Me muero”, dijo la artista, mientras se tapaba la cara y recibía el regalo de su enamorado. “Al final no sos nada duro”, bromearon en el programa, haciendo referencia a la colaboración del cordobés con Bizarrap.

“El tema de Leo Matioli también lo pedimos, estaba todo organizado. Creo que sabíamos todos menos vos. Quiero decir que madrugué, me levanté a la una”, dijo Luck Ra, en tono divertido. Luego, cerró: “Te amo, no te jodo, solo te voy a robar el mate”.

La pareja comenzó su vinculo en abril del 2024 y parece que todo va encaminado, ya que el músico de Córdoba ya conoció a la hija mayor de la intérprete. Así lo contó ella misma en Rumis, donde comentó la divertida reacción de Shania, su hija mayor (8 años) al enterarse que estaba de novia con Luck Ra.

«Yo le había contado que tenia un novio que se llamaba Facundo pero no que era Luck Ra y un día me dijo ‘ya estoy lista para que me venga a conocer», comenzó la historia Joaquina

«Cuando abrió la puerta y vio que era él no lo podía creer. Cuando se fue me dice ‘mamá, no me dijiste que era Luck Ra, no me armé un outfit, nada», comentó entre risas. «Después estábamos haciendo mate y yo veía que sacaba fotos y las mandaba a su grupo de amigas. Les ponía «me vino a ver Luck Ra», dijo y luego agregó: «él es un ídolo de los niños».