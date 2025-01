Gran Hermano: dos congelados ingresaron a la casa y fue emoción total 

Giuliano Vaschetto recibió la visita de su hermano Martín. Una visita necesaria para el jugador que había perdido el foco luego de tener problemas con Chiara Mancuso y Jenifer Lauría. A su vez, también ingresó de Alberto, “pestañas”, el novio de Luz Tito, la joven hija del exintendente de La Quiaca, que fue suspendido por corrupción.

Esta semana está a pura emoción en el reality de Telefe debido a que en esta parte del juego ingresan los familiares de los jugadores. En el día lunes, ingresó la Martha, la mamá de Luciana, el martes, fue Jorge, el esposo de Petrona y este jueves fue Martín, el hermano de Giuliano Vaschetto.

Las palabras de aliento del hermano de Giuliano Vaschetto

“Trata de estar tranquilo yo sé que es difícil, pero jugá, ya habrá tiempo de brillar afuera. Antes que jugador, sos persona. Sos mi hermano y mi padre, porque estuviste cuando nuestro papá no pudo estar», detalló Martín.

Para muchos analistas del juego, el hermano de Giuliano tuvo una entrada inteligente porque lo ayudó en el juego, contando el lado más humano del participante.

Las palabras de amor del «Pestañas», novio de Luz Tito

“Sos el amor de mi vida” le dijo el joven español a Luz Tito, que se reencontró con su amor después de largos seis meses.

Luz no pudo contenerse y no respetó las normas del congelado. «Ante la desobediencia de las normas de juego en el «congelados» me veo en la situación de sancionar esta actitud. Luz estás nominada», fueron las palabras del Big.

Santiago del Moro anunció que el lunes habrá un casamiento en Gran Hermano

Sobre el final de la programación del jueves, el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, anunció que el lunes ingresará alguien a casarse en la casa más famosa del país.

Así quedó conformada la nueva placa de Gran Hermano de cara a la gala de eliminación de la octava semana.