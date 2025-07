La Voz Argentina: Así fue la presentación de Felipe, el artista oriundo de Viedma

Felipe Ian Babarzi (@felu.ian), el joven artista de Viedma, Río Negro, se presentó en La Voz Argentina, y aunque no pudo cautivar al jurado con su presentación, lo hizo con su historia de vida.

Así fue la presentación de Felipe Babarzi, el artista de Viedma, en La Voz Argentina

🎨 Felipe trajo color, arte y emoción al escenario de #LaVozArgentina, aunque no logró que se dieran vuelta, su voz única dejó huella: “Le debo la vida a la música” ✨



👉 Mirá #LaVozArgentina con Nicolás Occhiato por Telefe y disfrutalo también en HBO MAX 📺 pic.twitter.com/uQNn1WQR4Z — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 23, 2025

“Desde la adolescencia me gusta hacerme maquillajes artísticos. Voy por la vida con colores”, se presentó Felipe antes de interpretar Amor Loco, de Emmanuel Horvilleur, la canción elegida para su audición a ciegas.

“A Felipe le agradezco que a los 7 años les dijo a sus padres que quería vivir de la música”, contó demostrando que su pasión por el arte lo acompaña desde muy pequeño.

Su performance dejó en claro su personalidad pero el jurado hizo una observación sincera: “Notamos que, aunque tu voz es única y cautivante, la interpretación de la canción no logró engancharnos completamente, posiblemente debido a los nervios”.

A pesar de los comentarios, Felipe se mostró feliz, agradecido y emocionado: “La música es mi vida y me salvó muchas veces la vida. Estar acá es hermoso y es bellísima la experiencia. Le debo la vida a la música”, expresó.

Felipe se despidió del escenario y su paso por La Voz Argentina dejó un mensaje claro: la autenticidad y el amor por la música.

Quién es el joven de Viedma que sigue en carrera en el certamen La Voz Argentina

Brandon Rivera, un viedmense de 23 años, que logró pasar la primera ”audición a ciegas” se prepara para el duelo que le permitirá seguir en camino. O no.

“Trabajo en una panadería y en mis tiempos libres, trato de hacer música. Tengo una banda con la que hago fechas en algunos bares”, contó a diario RÍO NEGRO mientras se prepara para la próxima convocatoria en Buenos Aires.

En su debut televisivo cantó “La gloria eres tú”, un bolero de Luis Miguel. “Lo reformulé llevándolo más al estilo de música que yo hago: un rap más cantado. Estaba muy tranquilo, pero antes de subir al escenario, me caí porque no vi un escalón. Estaba todo muy oscuro. Pero me acomodé y subí a cantar”, señaló.