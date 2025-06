La Voz Argentina: Nico Occhiato respondió a las críticas recibidas tras su debut como conductor

Este lunes 23 de junio empezó una nueva edición de La Voz Argentina, con la conducción estelar de Nico Occhiato. El streamer, dueño de Luzu, tuvo su debut en su primer programa de televisión por la pantalla de Telefe y, aunque recibió críticas, se lo tomó con humor, agradeciendo el apoyo del público.

La Voz Argentina: ¿Qué dijo Nico Occhiato ante las críticas en su debut como conductor?

Después del estreno de La Voz Argentina, Nico Occhiato conversó con Yanina Latorre en un móvil del programa «Sálvese Quien Pueda» y contestó a las críticas de su debut. El conductor de Luzu decidió centrarse en los aspectos positivos y dijo: «Vi todo muy positivo, no vi tanta crítica. Uno cuando expone un programa tan popular y tan masivo, todo el mundo opina, y más cuando es un reality de canto».

Además, Occhiato se refirió al primer programa de La Voz Argentina y destacó las primeras apariciones de los participantes, además del buen acompañamiento del público, que se reflejó en los números del rating: «El programa es una bomba, el formato es espectacular, está muy divertido. Los participantes están muy bien y aparte nos acompañó el número que fue impresionante», afirmó.

La Voz Argentina: Nico Occhiato habló con Marley para «encontrar su estilo»

Nico Occhiato admitió que la oferta para conducir La Voz Argentina fue inesperada. Puntualmente, declaró: «Cuando me dijeron de conducir La Voz no lo podía creer. Hace rato que veníamos hablando de que tenían ganas de que haga algo en el canal, y un día vinieron a mi oficina y yo ni me imaginé esto. Cuando me dijeron que el formato era La Voz, no lo podía creer. Es un programa muy sano, muy familiar».

También confesó que, al saber que iba a estar al frente del reality, se comunicó con Marley para encontrar su estilo. Al respecto, contó: «Hablé con él, apenas me llegó la propuesta y re buena onda. Me dio un montón de consejos y cosas a tener en cuenta. Estoy buscando mi estilo propio también en un formato donde el conductor es un eslabón más de todo el aparato que ya funciona y es un formato internacional».

Nico Occhiato sobre la televisión: «Sigo mirando tele y me encanta»

Nico Occhiato, conocido por ser fundador y dueño del canal de streaming «Luzu Tv» , se declaró como un gran admirador de la televisión: «Está buenísimo que se dé más espacio en un medio como la tele. Yo me crié mirando tele, sigo mirando tele y me encanta».

En este mismo sentido, el conductor se refirió a la unión de Luzu Tv y Telefe y comentó que trae un gran beneficio para ambos canales: «El canal número uno de la televisión y el canal número uno del streaming se unieron por La Voz. Así que esperemos que explote. Es histórico, estoy re contento».

Occhiato aseguró que no puede superar su incredulidad de haber concretado este avance para los canales y prometió que el show dará que hablar. Además, manifestó: «Lo dije un montón de veces, pero es muy utópico para mí llegar no solo a conducir, sino desembarcar una alianza con Luzu. Veo la publicación de Luzu y Telefe juntos y no lo puedo creer, la verdad».