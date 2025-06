Este lunes 23 de junio comenzó una nueva edición de La Voz Argentina, uno de los reality shows musicales más conocidos del mundo. El programa, conducido por Nico Occhiato, sumó cuatro nuevos participantes este martes. Enterate acá quiénes son y qué equipos integran cada uno.

La Voz Argentina: ¿Quiénes ingresaron a la competencia este martes?

El primer participante que ingresó a la competencia de La Voz Argentina este martes fue Pablo Cuello, un joven oriundo de Tucumán de 18 años, que interpretó «Down with my baby«. El chico se ganó el sí de tres jurados y escogió ser parte del Team Lali.

El segundo elegido fue Luis González, un hombre nacido en Santa Cruz, pero que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires. El participante interpretó «The Best» y las cuatro sillas se dieron vuelta ante la emoción del público. Luis tuvo que elegir y decidió ser entrenado por Soledad.

Camila Rizo Avellaneda fue la tercera participante escogida por el jurado. La joven entrerriana de 20 años cantó «Amor de tres«, contó que su fuerte musical es el cuarteto y la cumbia y por este motivo eligió el equipo Luck Ra, que la recibió con gran cariño.

El último en ser elegido fue Benjamín Depasquali, joven de 25 años de Capital Federal. El chico sorprendió al público con su historia, ya que reveló que nació biológicamente mujer y a sus 14 años decidió cambiar su género. Interpretó «The way you make me feel» y escogió ser parte del team Miranda!.

La Voz Argentina: cómo y dónde ver el reality musical en vivo

La Voz Argentina se emite en vivo a partir de las 21 y se podrá disfrutar a través de diferentes plataformas:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Además, este año el certamen conducido por Nico Occhiato, suma novedades digitales para poder disfrutar de «La Voz» a través de YouTube y Twitch.

A la clásica transmisión por televisión, se suma el streaming oficial de Telefe y Luzu Tv, a través de YouTube y Twitch conducido por Sofi Martínez, con Momi Giardina y Santi Talledo como acompañantes estelares. Los streamings de Telefe y LuzuTv brindarán una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, a través de todas sus plataformas digitales y redes sociales.