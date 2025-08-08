Este lunes comienzan los knockouts en La Voz Argentina 2025. Enterate acá qué participantes de Neuquén y Río Negro estarán en la tercera etapa del reality show musical.

La Voz Argentina: ¿Qué artistas de Neuquén y Río Negro participarán en los knockouts?

La Voz Argentina 2025 está finalizando su segunda etapa. Las batallas llegan a su fin este domingo y el próximo lunes comenzará la siguiente instancia en el reality show musical: «los knockouts». En esta etapa habrá participación regional, con dos artistas de la provincia del Neuquén y una cantante de Río Negro.

El primero en pasar a esta fase fue Oscar Burgos. El policía retirado de Junín de los Andes cantó en las batallas junto a Rogelio Posat. Ambos interpretaron «Cuando un amigo se va» y generaron una gran emoción en el público y en el jurado con su performance. El neuquino perdió el duelo del Team Soledad pero fue «robado» por Lali.

Oscar Burgos, de Junín de los Andes.

Joaquín Martínez también participará de los knockouts. El oriundo de Zapala batalló contra Matias Balerdi. Juntos cantaron «Cactus«, de Gustavo Cerati. Con una gran actuación, el joven neuquino ganó el versus y sigue siendo parte del Team Soledad.

Joaquín Martínez, de Zapala.

La última representante de la región y única participante de Río Negro que sigue en La Voz Argentina 2025 es Celeste López. La catrielense compartió «el ring» junto a Lucila e interpretaron «Pescador de hombres«, un tema religioso. Esta elección se dio ya que ambas cantaban en la iglesia antes de llegar al reality. La rionegrina venció en su batalla y continúa en el equipo de «La Sole».

Celeste López, de Catriel.

La Voz Argentina: ¿Cómo serán los knockouts, la nueva etapa del reality?

Esta semana finalizan las batallas en La Voz Argentina 2025. El próximo lunes comenzarán «los knockouts» en el reality show musical. Esta nueva etapa viene con grandes cambios que sorprenderán a todos los seguidores del programa.

En esta etapa del certamen, los jurados vuelven a elegir a dos participantes para que se enfrenten en el escenario. Pero en esta ocasión, cada artista interpretará una canción cada uno a elección. Después, el coach deberá decidir quién continuará en la competencia.

Al igual que en la etapa anterior, se podrá «robar» hasta dos participantes de otro equipo. Otra novedad de «los knockouts», es que por primera vez en la historia, los nuevos co-coachs estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los jurados.

Los co-coachs serán: