Knockouts en La Voz Argentina: desde el lunes, nuevas reglas y más tensión en el reality: qué cambia y cómo se definen los duelos

La Voz Argentina sigue adelante con su nueva y vibrante etapa de “las batallas”, que está llegando a su fin ya que este miércoles anunció el próximo inicio de los “Knockouts”, la siguiente fase.

Desde este viernes, los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes.

Cómo será la nueva etapa del reality

Sin embargo, la del domingo será la última de las batallas, ya que el lunes darán inicio los “Knockouts”.

En esta etapa del reality de cantos, los jurados vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno. Luego, el coach del team deberá elegir quién sigue en el certamen.

Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Nuevos co-coach y cambios importantes en La Voz Argentina

Para potenciar la preparación de los concursantes, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

Quiénes acompañan a cada coach: