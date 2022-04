Lacoste le pagó a Los Wachiturros para que dejen de usar su ropa

Lacoste, la popular línea de ropa, le pagó una suma de dinero a Los Wachiturros– grupo conocido por el hit Tirate un Paso- para que dejen de usar sus prendas. La vestimenta que acostumbraba a usar la banda eran chombas de colores bordadas con el logo del cocodrilo.

En su momento la situación había sido desmentida por el CEO de la compañía. Sin embargo días atrás el líder del grupo se lo confirmó a América TV.

Ruby Gotlib, responsable de la marca francesa en Argentina, había dicho: “Me causa mucha gracia porque nosotros jamás le pagaríamos a alguien para que no use nuestra marca; al contrario, siempre hemos pagado para que la gente la use. Es un rumor falso. Es algo gracioso y ridículo. Nosotros no le podemos impedir a nadie usar nuestra marca”.

“Lacoste es una marca de lujo accesible porque es un producto de alta calidad pero en un precio accesible que la puede comprar muchísima gente. Lacoste tiene mucha falsificación en Argentina y en el mundo, es un tema que se lucha constantemente, pero hay un público que compra los originales y que sabe que es original”, había añadido al respecto.

Así, el líder de la banda confesó que, tras la situación con la empresa del cocodrilo, decidieron acordar con la competencia: “La usábamos porque Lacoste venía mucho de colores. Y como nosotros utilizábamos muchas cosas de colores, era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy (por la marca Tommy Hilfiger) empezó a fabricar ropas así y pasó ese problema. Se ofreció y fuimos con esa”.

“En ese tiempo Lacoste lo usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca se la bajábamos”, explicó.