Lali Espósito contó la traumática situación que vivió con un fan

La artista Lali Espósito se encuentra de gira internacional y en los últimos días estuvo invitada al podcast Poderosas, en México. Allí, en medio de una extensa charla, relató un grave episodio que vivió en sus años de adolescente, cuando grababa la famosa tira Casi Ángeles.

En primer lugar, la artista explicó que con el éxito de la serie, era normal encontrar una gran cantidad de personas esperando al elenco en la puerta de los estudios. “Un día me acuerdo que llego y todo el mundo estaba como ‘cuidado que hay un chico’. Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”, afirmó.

Cómo fue el episodio que vivió Lali Espósito y que terminó con la restricción a un fan

Sin embargo, minutos más tarde todo se tornó peligroso. “Esa madrugada alguien se había metido en los estudios por los techos y escribió con aerosol en todas las escenografías: ‘Lali sos mía’, ‘Lali te amo’. Salimos con mi compañeros para ver qué pasaba y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad», continuó.

A su vez, reveló que, al ver al hombre en el piso, pudo notar que llevaba su cara tatuada en la espalda. “Hubo una orden de restricción, policía, denuncias. A mí me habían dado una foto del chico por si lo veía y que no pare a sacarme fotos”, aseguró.

“Siendo adolescente yo decía ‘¿qué es esto?’. Lo que a mí me pasa es que muchas veces excedía a mi familia porque nadie está preparado para algo así. “Yo creo que a estas alturas ya pasaron muchos años. No sé si sigo tatuada en su espalda, nunca más lo volví a ver”, completó.