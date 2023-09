VIDEO | Lali se defendió de las críticas tras apuntar contra Milei: «No soportan…»

Luego de las PASO, Lali Espósito se robó la atención mediática al lanzar una publicación en contra del candidato presidencial Javier Milei. La cantante recibió una ola de críticas por expresar su opinión política, sin embargo, aseguró que no está arrepentida de haberse manifestado en contra del economista.

“Hay gente que dice cosas muy tremendas, me parece que tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos”, aseguró la artista este lunes durante su entrevista en Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en Olga.

“Qué peligroso, qué triste”, había escrito la estrella pop en su perfil de X (ex Twitter) a mediados de agosto en referencia a la victoria del líder de La Libertad Avanza. Después de eso, muchas personas le escribieron todo tipo de mensajes.

“No soportan una opinión contraria. Pero yo no me enojo, no vas a ver que le respondo a alguien que me pone ‘ojalá te mueras’ porque entiendo a esa persona”, reflexionó Lali.

[AHORA] Lali rompió el silencio tras las críticas por el tuit en el que lamentó la victoria de Milei: "Mucha gente está en una y no soporta una opinión contraria".



📹 @olgaenvivo https://t.co/ANa30bRJmU pic.twitter.com/VJ5wAElmRE — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 25, 2023

Y añadió: “Yo opino muy diferente que un montón de mis amigos y no se me ocurriría hablarle a alguien con ese nivel de violencia”.

En ese sentido, se refirió al malestar que ella cree que sufren estos usuarios que la cuestionaron por criticar a Milei. “La gente está enojada, la está pasando como el ort… Y yo entiendo, el que me está put… no me lo está diciendo a mi. No lo siento personal, sino que es la bronca que están atravesando”, expresó la cantante.

Durante el programa, le consultaron directamente a Lali por qué decidía publicar su opinión sobre un tema político, cuando ya sabe cuál va a ser la recepción de los usuarios.

“Para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social en tuit o ahora que estamos hablando de esto”, reflexionó la artista. “Podría no hacerlo y estaría relajadísima durmiendo una siesta, pero la verdad es que justo no es mi caso y no soy así”, lanzó con firmeza.

Además, se refirió a sus ideales que construyó desde pequeña. “Uno es cómo se crio, dónde nació, lo que escuchó en su casa y lo que ve en la calle todos los días porque, si no lo ves, sos un boludo”, dijo Lali. “Yo soy muy curiosa y escucho. Pero también soy cabrona y tengo mis convicciones”, cerró.