Video | Lali respondió sobre las críticas políticas en el Cosquín Rock: «Da igual quien esté»

En medio de una entrevista después del Cosquín Rock, Lali indicó la importancia de utilizar la música como un canal para expresarse: «Nosotros somos el pueblo, siempre tenemos que decir lo que pensamos», expresó, ante los cruces que tuvo con el presidente Javier Milei, luego de su presentación en el Cosquín Rock.

"Si sos un artista mainstream, hay una represalia de la opinión"



Lali respondió a las críticas tras sus manifestaciones políticas en el Cosquín Rock: "Da igual quien esté en el poder. Nosotros somos el pueblo y tenemos que decir lo que pensamos".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Aw8QFMRa23 — Corta 🏆 (@somoscorta) February 13, 2024

«Eso de que uno por ser artista no puede ser rebelde o no puede tener ideología», comentó el periodista. Frente a esta afirmación, Lali no dudó en contestar y opinó al respecto.

«Es un adictronamiento natural, hacerte sentir que porque sos un artista mainstream, hay represalia», indicó y agregó «pero cuando uno acciona desde el respeto, a través de lo artístico decir algo que te parece socialmente importante o para vos, para tu contexto, para los tuyos, es importante».

Además la cantante señaló que esta situación «pasó siempre». «Si nos vamos para atrás teníamos a nuestros rockstars en épocas muy duras defendiendo la bandera, nuestra cultura, quiénes somos, nuestra idiosincrasia. No es moco de pavo». Así recordaron a grandes músicos como Chary García y León Gieco.

«Y da igual quien está en el poder, corre para todos. Nosotros somos el pueblo, siempre tenemos que decir lo que pensamos y la música es un gran canal para tirar data», aportó la cantante.

Finalmente indicó de qué manera se expresa a través de su arte: «Yo necesito que mis canciones digan cosas que siento que representan a una parte, por lo menos, de lo que yo veo: mi entorno, mi vida, cómo me crié, el público que me viene a ver».

Milei le contestó a Lali tras su mensaje en el Cosquín Rock

Desde Roma, el presidente contestó la indirecta que lanzó la artista durante su presentación en el Cosquín Rock. «Que si vivo del Estado», cantó a modo de critica por presentarse en festivales municipales.

Milei, quien participó en la Basílica de San Pedro de la ceremonia de canonización de Mamá Antula, se hizo tiempo para seguir las noticias argentinas. En ese sentido, el presidente no tardó en hacerse eco de las expresiones de Lali y salió a responderle, a su manera: a través de las redes sociales y en forma de adhesión a mensajes de otros que la cuestionan en duros términos.

Así el mandatario compartió los mensajes de cuentas de X que no responden a un sujeto físico, sino que se entiende que pertenecen a usuarios que se esconden detrás de nombres ficticios.

Allí se acusa a Espósito de recibir millonarias cifras de provincias, entre ellas se menciona a Neuquén y Río Negro. La publicación se encuentra junto al video tomado en Cosquín Rock donde la cantante critica a los libertarios.