Pedro Rosemblat y una tierna dedicatoria a Lali en su cumpleaños: «Gracias por hacernos tan felices»

La cantante Lali Espósito y el streamer Pedro Rosemblat están más enamorados que nunca. La pareja confirmó su relación en febrero de este año y si bien en un inicio mantuvieron un perfil bajo, con el tiempo comenzaron a mostrar intimidades de su relación. Este jueves, la artista cumplió años y su novio le hizo una tierna dedicatoria en Instagram.

Pedro Rosemblat le deseó un feliz cumpleaños a Lali: «Te amo mucho»

El jueves 10 de octubre la cantante Lali Espósito cumplió 33 años y su pareja, el influencer Pedro Rosemblat, no desaprovechó la oportunidad para mostrarle su amor en las redes sociales. «Gracias Mariana por hacernos tan felices a todos los tuyos, ojalá toda esa alegría te vuelva en este día y cada día. Feliz cumpleaños, te amo mucho«, escribió el conductor de «Industria Nacional».

En el «carrusel» de Instagram Rosemblat compartió varias fotos de Lali, algunas con sus mascotas, de vacaciones en la playa y preparando un fernet. La interprete de «Fanático» se limitó a comentar con un simple «Te amo», acompañado de un emoji de corazón.

La parejita estuvo vacacionando en Nueva York, Estados Unidos, y compartió un poco de la escapada romántica en las redes sociales. En las fotos subidas por Espósito se puede ver a los enamorados caminando a los besos por la Gran Manzana, disfrutando de los locales gastronómicos y visitando el puente de Manhattan.

Rosemblat y Espósito también disfrutan de destinos nacionales. En agosto los novios visitaron Mendoza y compartieron algunas postales de su viaje a la provincia del sol y el vino. En las imágenes los enamorados mostraron su visita a la bodega Zuccardi, en San Carlos, y compartieron como se deleitaron con los platillos locales.

«Me pasó algo especial con él. Nos enamoramos muy rápido, no me pasaba hace rato. Yo soy cancherita, cancherita y cuando entró ese metro noventa al establecimiento donde estábamos… Me sentí nerviosa, me impactó su porte», le contó Espósito a Moria Casán, semanas atrás, sobre el día en el conoció a Rosemblat.