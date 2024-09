A Yuyito González le preguntaron por el tema de Lali Espósito a Javier Milei y así reaccionó

Yuyito González, la actual pareja del presidente Javier Milei, celebró los 200 programas de Empezar el Día, el ciclo de Ciudad Magazine, en un restaurante de Palermo, y fue abordada por la prensa. En ese contexto, le consultaron por Fanático, la nueva canción de Lali Espósito que hace referencia al actual mandatario.

Qué dijo Yuyito González del tema de Lali Espósito a Javier Milei

“Quiero saber qué opinas sobre la obra de arte que hizo Lali Espósito contra Javier Milei”, le consultó Pepe Ochoa de LAM a Yuyito González en un móvil. “No la vi, no la vi. ¿Una obra de arte hizo?”, respondió la pareja del presidente, algo confundida.

En ese sentido, Yanina Latorre, a cargo de la conducción por las vacaciones de Ángel de Brito, tomó la palabra. “Es un tema, largó un tema donde arranca hablando de Javier. Le responde a Javier”, explicó. “Está buenísimo el tema”, acotaron desde el piso.

“Ni idea chicos, no lo vi”, insistió Yuyito. Eso motivó la pregunta de Latorre. “¿La estás ninguneando o no lo viste posta?”. Acto seguido el movilero aportó: “Le había dicho Lali Depósito y lo grabó en un depósito”. “Es muy gracioso, chicos me tengo que ir, les mando un beso y nos vemos pronto”, cerró la exvedette, sin dar más detalles.

«Yuyito» González reveló cuándo se mudará a la Quinta de Olivos

“Empezar el día”, el programa que conduce la exvedette Amalia “Yuyito” González, celebró las 200 emisiones y la conductora aseguró que su novio, el Presidente Javier Milei, no se presentó al evento porque “está en otro tema”.

“Él está trabajando y yo voy para allá cuando termine”, explicó González sobre sus planes luego del festejo. En la misma línea, confirmó que, junto al presidente, revisaron sus agendas para programar la mudanza de “Yuyito” a la Quinta presidencial de Olivos. “Lo tenemos pensado para enero, después del viaje de trabajo en que lo voy a acompañar. Ese es nuestro plan”, relató la conductora.