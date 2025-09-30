ESCUCHÁ RN RADIO
Las tres flores para sembrar en octubre que son ideales para principiantes 

Se trata de opciones resistentes, de rápido crecimiento y con flores que duran toda la temporada. 

Redacción

Por Redacción

Plantas de octubre.

Con la llegada de la primavera, surgen las ganas de darle vida al jardín y llenarlo de color. En este marco, hay tres tipos de flores que son ideales para sembrar durante esta época y que, además, son buenas para principiantes, ya que requieren de cuidados básicos. 

Los expertos en jardinería, sugieren que hay tres especies que no fallan: begonias, verbenas y no me olvides. Todas crecen fácil y florecen durante meses. 

  • 1. Begonias

Las begonias son un clásico que nunca pasa de moda. Se acostumbran a la semisombra, así que podés ponerlas en lugares donde el sol no dé todo el día. Es importante usar macetas o canteros con tierra húmeda y buen drenaje, sin que la tierra se encharque. 

De esta manera, dará como resultado flores pequeñas, súper coloridas y que duran toda la primavera y el verano. Le dan un toque elegante a cualquier espacio. 

  • 2. Verbena 

La verbena es ideal si querés un jardín lleno de vida, ya que florece a lo grande y resiste hasta el sol más fuerte. Podés sembrar las semillas directo en tierra suelta y bien soleada. El riego tiene que ser moderado, siempre al evitar el exceso de agua. 

Además de sus flores de mil colores, la verbena atrae mariposas y abejas, así que tu jardín va a estar lleno de movimiento y naturaleza. 

  • 3. No me olvides 

El miosotis (también conocido como no me olvides) es perfecto para quienes buscan un toque delicado. Sus flores azules o lilas aparecen rápido y quedan bárbaras en macetas o jardineras. 

Podés plantar las semillas en tierra húmeda y con buen drenaje, en un lugar donde reciba sol parcial. 

Consejos clave para que tus flores crezcan sanas 

  • Tierra y macetas: usá tierra suelta y con buen drenaje para evitar problemas de raíces y hongos. 
  • Sol: la mayoría de estas flores necesitan sol pleno o parcial. Fijate cómo da la luz en tu espacio y ubicá cada especie según lo que pide. 
  • Riego: mejor regar poco y seguido, manteniendo la tierra húmeda pero sin charcos. 
  • Combiná especies: mezclá estas flores con otras resistentes para lograr un jardín más colorido y variado. 

