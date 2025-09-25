Los beneficios de mezclar cáscara de banana con vinagre: ¿para qué se usa? 

La mezcla de cáscara de banana con vinagre empezó a ganar lugar en hogares argentinos como un truco económico y sustentable. Se trata de un preparado casero que busca aprovechar restos de cocina para darles una segunda vida en jardines y huertas.

El secreto está en que la banana aporta minerales esenciales como potasio y fósforo, mientras que el vinagre acelera la descomposición de la cáscara, lo que permite que esos nutrientes lleguen antes a la tierra. Además, el vinagre actúa como regulador suave del pH y puede ayudar a mantener el suelo libre de hongos y bacterias.

Cómo preparar la mezcla que ayuda a las plantas

Cortar cáscaras de banana en trozos chicos.

Cubrirlas con vinagre blanco y dejar reposar al menos 48 horas.

Diluír la preparación en agua antes de usar.

Aplicar el líquido alrededor de la base de las plantas.

Este método funciona como fertilizante natural y se recomienda usarlo con moderación. No todas las especies responden igual: algunas prefieren suelos neutros y pueden verse afectadas por la acidez.

Más allá de sus limitaciones, este truco casero se volvió popular porque permite cuidar las plantas sin gastar dinero en productos químicos y, al mismo tiempo, reducir desperdicios en la cocina. Una opción simple y ecológica que cada vez más argentinos ponen en práctica.