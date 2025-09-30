Picada saludable: cómo hacer mayonesa y bastoncitos de espinaca en pocos minutos

Cada vez más personas buscan opciones sabrosas y nutritivas para compartir en reuniones, y la espinaca se convierte en una gran aliada. Con ella se pueden preparar recetas rápidas, saludables y muy rendidoras para acompañar una picada diferente. La mayonesa de espinaca es una salsa cremosa, ligera y con un color verde vibrante, ideal para acompañar bastones de espinaca, milanesas de verduras o incluso carnes y pollos.

Para hacer unos bastones de espinaca y acompañarlos con una mayonesa casera verde se necesitan productos que seguro tenes en casa, algo de tiempo y ganas de probar una picada saludable.

Cómo hacer mayonesa y bastones de espinaca para disfrutar una picada saludable

Ingredientes

1 taza de hojas de espinaca frescas (bien lavadas)

1 huevo (a temperatura ambiente)

1 taza de aceite (puede ser de girasol, maíz o mezcla con oliva)

1 diente de ajo (opcional, le da más sabor)

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Blanquear la espinaca (opcional): hervir agua, sumergir las hojas 30 segundos y luego pasarlas a agua con hielo. Esto ayuda a mantener el color verde intenso. Escurrir y secar bien. Colocar en la licuadora o vaso de minipimer: el huevo, el jugo de limón, la sal, la espinaca y el ajo si lo usás. Agregar el aceite: comenzar a batir con la minipimer dejando el brazo en el fondo del vaso sin mover, hasta que la mezcla emulsione y espese. Luego levantar suavemente para integrar todo. Ajustar condimentos: agregar más sal, pimienta o limón a gusto.

, podés usar solo claras de huevo o incluso mezclar con 2 cucharadas de yogur natural. Para conservarla, guardala en frasco de vidrio hermético en la heladera (máximo 3 días).

Cómo hacer bastones de espinaca más saludables

Ingredientes:

1 atado grande de espinaca

2 huevos

1 taza de avena procesada

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite en spray

Paso a paso:

Precalentá el horno a 200 °C. Cociná los bastones durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción para que queden dorados y crocantes de ambos lados.

Lavá bien las hojas de la espinaca, sacales los tallos gruesos y cocinalas al vapor por 2-3 minutos. Escurrí muy bien, presionando con un colador o repasador limpio para sacar todo el exceso de agua. Luego, picalas finito.

En un bowl, mezclá la espinaca picada con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos. La mezcla tiene que quedar húmeda pero moldeable. Si ves que está muy líquida, agregá un poco más de avena.

Con las manos húmedas, tomá porciones de la mezcla y dales forma de palitos. Acomodalos en una bandeja para horno con un poco de aceite en spray.