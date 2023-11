Leticia Bredice recordó la propuesta de casamiento de Charly García: «Siempre me arrepentí»

Leticia Bredice recordó el día que Charly García le pidió casamiento. En PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe, la actriz se refirió al amor que sintió por el músico cuando ella era adolescente.

“Hoy lo sigo viendo. Lo vi para su cumpleaños y siempre te moviliza las piernas”, contó sobre la relación de amistad que mantienen.

“Leticia, ¿te arrepentiste de no haberte casado con Charly García?», le preguntó en PH Andy Kuznetzoff.

“Ay, sí (…) Yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande, de 18. Él venía todos los días al bar. Un día charlando me dijo: ‘Yo me casaría con vos’. Y yo le dije ‘yo también’”, recordó.

Luego de ese episodio, Bredice le contó la secuencia a su mamá. “Me dijo ‘andá a dormir que vos estás borracha’. Yo no estaba borracha, se lo dije tan en serio…”, reveló Bredice.

“No aceptó mi vieja, y siempre me arrepentí tanto (…) Me hubiese casado con Charly, estaba muy enamorada. Él me pedía cualquier cosa y yo le traía cualquier capricho”, dijo sobre aquella época en la que Charly frecuentaba el bar que ella atendía.

La salud de Charly García

Habló Josi García Moreno, la hermana de Charly García. «Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante», dijo a Clarín.

«Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha (Iñigo, la pareja de Charly) a la cabeza», explicó sobre la salud de Charly García.