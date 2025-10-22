Leticia Brédice y los estándares de belleza en la televisión: “Llegué a pesar 43 kilos”

Leticia Brédice volvió a sorprender con una declaración tan honesta como impactante durante su paso por Intrusos cuando recordó los años noventa, una época de grandes exigencias estéticas y presiones dentro del medio artístico, y habló sin filtros sobre los excesos y las prácticas que se vivían detrás de cámaras.

Leticia Brédice habló sin filtros sobre los 90: “Consumir anfetaminas era muy fácil y lo hacía”

“En los 90 consumir anfetaminas era muy fácil y lo hacía”, confesó Brédice frente a las cámaras, al relatar cómo el mandato de la delgadez influía en su vida diaria y en su relación con el cuerpo.

“Yo iba, me probaba ropa y me decían: ‘si tuvieras dos kilos menos, esa pollera te quedaría soñada’. Como trabajaba con actrices grandes, algunas me retaban y otras me decían que también lo hacían”, reveló, dando cuenta de una realidad que muchas artistas atravesaban en silencio.

Además, recordó los inicios de su carrera y cómo la exposición mediática afectó su salud: “La primera película que hice tenía una escena de sexo en la televisión, había mucha exposición con mi cuerpo. Pesaba 43 kilos porque no tenía ganas de comer”, relató con crudeza.

Con la sinceridad que la caracteriza, Leticia Brédice volvió a poner sobre la mesa un tema incómodo pero necesario: la presión estética que marcó a toda una generación de actrices y los efectos que dejó esa cultura en el cuerpo y la mente de quienes crecieron dentro del espectáculo.