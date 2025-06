Leticia Brédice habló de la falta de trabajo y criticó el cierre del INCAA

Leticia Brédice es una de las actrices más reconocidas de la Argentina, sin embargo, se encuentra atravesando un momento muy difícil por la falta de oferta laboral en el país.

«Es muy difícil, me fascina mi profesión. Por suerte hago terapia, hago gimnasia porque la realidad está brava», reconoció la actriz en una entrevista con Puro Show.

Leticia Brédice sobre la crisis del sector audiovisual: “Parece mentira que manifestarse esté mal”

«Me encantaría ir a una plataforma, es un pedido de trabajo. Me duele mucho no tener trabajo y que esté cerrado el INCAA«, aseguró la actriz, que se considera «apolítica» y que prefiere no dar demasiadas opiniones al respecto.

«Soy apolítica, necesito trabajar. Me interesa lo que esté pasando con la realidad, parece mentira que manifestarse esté mal y la violencia que se ejerce con gente que va a pedir una realidad», detalló.

Sobre Ricardo Darín y su polémica por el precio de las empanadas, Leticia dijo: «Lo adoro a Ricardo Darín. Estaba hablando de otra cosa, no de las empanadas, está muy difícil la cosa».