«He ganado un ángel de la guarda», el emotivo video que compartió la novia de Liam Payne

A casi tres semanas de que el cuerpo del cantante Liam Payne fuera trasladado a Inglaterra para su descanso final, su última pareja, Katelyn Kate Cassidy, le dedicó un emotivo homenaje a través de un video en TikTok.

Liam Payne’s girlfriend Kate Cassidy shares sweet tribute to the late singer in new TikTok video.pic.twitter.com/RoaZra9Oaa