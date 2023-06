Lionel Messi firmó una camiseta de la Selección y le agregó un particular detalle viral

Lionel Messi parece haber vivido una de las semanas más agitadas de los últimos meses. Todo se dio a raíz de que el astro argentino definiera su futuro en el Inter Miami y rechazara para siempre la posibilidad de regresar al Barcelona.

Sin embargo, en medio de las reuniones, negociaciones y entrevistas que ocuparon la mayor parte de su tiempo durante los últimos días, el rosarino se convirtió en protagonista de un curioso episodio que se volvió viral en las redes sociales.

Se trata de un video que comenzó a circular a través de la plataforma más popular de China, Weibo, en el que aparece el capitán de la Selección firmando la camiseta albiceleste de un fanático.

Messi le dibujó la tercera estrella a un fan mientras le firmaba la camiseta, he really said no voy a permitir seguir viendo una camiseta con dos estrellas pic.twitter.com/cPUU6K4EhH