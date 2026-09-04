Condenaron a prisión efectiva a un hombre que usurpó una vivienda y amenazó a los dueños con un arma en Cipolletti

Un hombre sumó una nueva condena a prisión efectiva tras ser declarado culpable del delito de usurpación, cometido el pasado 16 de junio en el barrio La Paz de Cipolletti, cuando ingresó por la fuerza a un departamento y amedrentó a los propietarios con un arma de fuego. La resolución se dio a conocer este viernes durante una audiencia celebrada en el Foro Penal local, donde la fiscal Alejandra Altamira formalizó el pedido de condena.

El hecho ocurrió al mediodía, cuando el acusado forzó la puerta de entrada del inmueble aprovechando la ausencia de su dueña y ocupó la vivienda ilegalmente durante casi doce horas. Cerca de las 23:15, la propietaria regresó acompañada por sus hermanos y descubrió al intruso en el interior.

Al exigirle que se retirara, el hombre los apuntó con un revólver y gatilló en dos oportunidades. Ante la amenaza, los damnificados alertaron a la Comisaría 32.ª, cuyo personal acudió de inmediato, ingresó a la propiedad y aprehendió al agresor.

Durante la audiencia de juicio abreviado, el imputado admitió su participación en el delito y aceptó la pena de seis meses de prisión efectiva, acuerdo al que también prestó conformidad su abogado defensor. La fiscalía precisó que la nueva sanción se sumará de manera aritmética a una condena unificada previa de 28 años dictada en General Roca, la cual debía agotar en marzo de 2027 y por la que actualmente gozaba del beneficio de libertad asistida bajo monitoreo con tobillera electrónica.

El juez de garantías Guillermo Merlo homologó el acuerdo presentado por las partes, dispuso la suma aritmética de las penas, ordenó la renuncia a los plazos procesales para que la sentencia quede firme de inmediato, impuso el pago de las costas del proceso y declaró formalmente la reincidencia del condenado.