Lisandro de Gran Hermano cruzó a Santiago del Moro: «Me desestabilizaste emocionalmente»

Lisandro de Gran Hermano mantuvo una discusión con Santiago del Moro, conductor del reality de Telefe. Todo ocurrió en la primera parte de la gala de eliminación del domingo.

Del Moro le comunicó a Licha que era el primer salvado de la noche pero antes le advirtió que debían hablar por algo que había dicho en vivo. «No te enrosques», le dijo el conductor al participante, al notar que no pudo disfrutar de haber sido salvado.

“No estoy bien, Santi, la verdad. Con lo que me decís, no me dejás tranquilo para nada. O sea, me desestabiliza emocionalmente por completo. No sé qué hacer. No entiendo nada. No puedo disfrutar el momento, me es imposible”, dijo Licha.

“Hacé una cosa. Andá al confesionario directo que te lo digo ahí y después vos decidís si se lo querés decir a tus compañeros”, le dijo Del Moro y accedieron a conversar en privado.

Gran Hermano: qué le dijo Santiago del Moro a Lisandro

Lisandro salió primero de la placa de nominados de Gran Hermano pero no pudo festejar porque Santiago del Moro le dijo que tenía que hablarle de su novia. El jugador fue al confesionario para dialogar con el conductor.

“Él se presentó como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, y nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Creo que llegó el momento de hablar con él para preguntarle sobre su situación, porque en la casa dijo que está en pareja, no sé si mintió, y porque pronto en la casa van a entrar seres queridos”, detalló Del Moro.

Mili, la novia de Licha, explicó en el estudio que cuando él comenzó el casting estaba soltero, y que después ellos se conocieron. Lisandro brindó la misma versión. “Me puse de novio 10 días antes de entrar porque estoy totalmente enamorado”, expresó.