Camila Lattanzio de Gran Hermano se mostró furiosa con el reality: «Cansada»

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. Apuntó duramente contra la producción del reality por la falta de oferta laboral.

“Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden”, dijo la joven en su red social X.

“Acá, por si no me creen”, agregó y mostró capturas de conversaciones de WhatsApp. “¡Acá, cuando estaba a punto de entrar al reality! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar”, añadió.

“Faltaban dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo: pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas. Mágicamente, no entré”, concluyó Cami. Juan Reverdito y Cata Álvarez- tiempo atrás- también habían denunciado a la producción de Telefe por no tenerlos en cuenta.

Gran Hermano: la dura infancia de Rosina

Rosina de Gran Hermano contó cómo fue su infancia. “Mi mamá me crio sola. Yo no tuve papá”, reveló. En ese sentido mencionó a la expareja de su mamá, Gonzalo, quien la acompañó en sus primeros años de vida. “Mi sueño siempre fue que Gonza y mi mamá vuelvan a estar juntos. Igual se llevan hasta el día de hoy”, recordó.

Aunque no quiso dar detalles sobre la relación con su papá, sí mencionó que no tuvo relación hasta sus 15 años. “Le mandaba mails, le decía que necesitaba un papá pero no me respondía”, expresó.