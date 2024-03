Lo que te perdiste esta semana en Gran Hermano: más sanciones, se hicieron la fulminante y la espontánea y hay un nuevo romance

Un nuevo romance, otra sanción por dar información del afuera, un festejo de cumpleaños, un congelados único y la incorporación de la espontánea y la fulminante. Todo eso pasó esta semana en Gran Hermano.

El lunes comenzó como siempre, con un integrante menos adentro de la casa. En este caso, quién dejó la casa el domingo pasado fue Sabrina Cortez, la participante que había sido eliminada previamente y reingresó a la casa mediante el recurso del golden ticket. Con un cantidad brutal de votos, Cortez salió de la casa con un 60,5 % de los votos. Nuevamente, el «fandom furioso»(los fans de Furia Scaglione) definió la eliminación.

Uno de los mayores escándalos de esta semana en Gran Hermano sucedió afuera de la casa y con una participante de la edición anterior: La exdiputada Romina Uhrig. Tanto ella como su expareja, el exintendente de Moreno Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero. Investigan las propiedades que ambos adquirieron durante los últimos años.

La ex»hermanita» dijo al respecto: «Está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa».

Otros exparticipante que fueron protagonistas de la semana son Thiago Medina y Daniel Celis, jugadores de Gran Hermano 2022, quienes reingresaron a la casa que vio nacer su amor, esta vez acompañados de sus hijas, las gemelas de 45 días Aimé y Laia. La pareja entró en un «congelado», juego donde los participantes deben quedarse callados e inmóviles mientras alguien del exterior ingresa a la casa para hacer una visita.

«Esta casa cumple muchos sueños porque yo venía por un objetivo y me terminé yendo con otro, que fue un gran sueño para mí ser madre y no me dio uno, me dio dos la vida, dos bebés hermosas» comentó emocionada Daniela.

Sin embargo, Daniela y Thiago no fueron la única «parejita» de Gran Hermano que dio para hablar estos días. Mauro, uno de los nuevos participantes que ingresaron este mes, parece haberse ganado el corazón de Juliana «Furia» Scaglione.

Los jugadores ya compartieron varios besos en diversas ocasiones, incluyendo un «chape» muy apasionado en la fiesta que se organiza todos lo viernes. Además, también han compartido algunos momentos de romance: el fin de semana durmieron abrazados en la misma cama y sus compañeros festejaron.

El lunes, los jugadores estaban solos en la cama cuando «El Big» les dijo: ««Atención por favor: Mauro, Juliana, recuerden dar el consentimiento a cámara». Ambos participantes afirmaron el consentimiento haciendo señas y aparentemente le dieron rienda suelta a la pasión. Sin embargo, la diversión no les duró mucho ya que fueron interrumpidos por Denisse, Rosina y Paloma, quienes miraban por la puerta entreabierta.

Luego, Juliana habló con intima amiga Cata, y le dijo que no va a permitir que su vínculo con el nuevo jugador la distraiga del juego. También, hizo algunos comentarios sobre el físico de Mauro que algunos usuarios de las redes repudiaron fuertemente.

Un gran cambio en el certamen en los últimos días fue la incorporación de la fulminante, que le da la posibilidad al jugador de enviar directamente a un compañero a placa, sin que este pueda ser salvado por el líder de la semana. En este caso, fue la protagonista de esta edición, Juliana «Furia», quién realizó la fulminante, su víctima fue Denisse.

Sin embargo, esta semana también se sumó la espontánea, que aumenta la cantidad de votos que puede darle un participante a otro. En este caso la jugadora que la realizó fue la misma Denisse, quién le dio 3 votos a Federico «El Manzana» y 2 votos a Damián.

La chubutense tuvo una semana muy agitada, no solo quedó en placa por la fulminante de Furia, sino que además fue sancionada por brindarle a su pareja Bautista información del afuera. Pero ella no fue la única, uno de «los nuevos» Damián, fue advertido por «El Big» por el mismo motivo.

El miércoles, los «hermanitos» estuvieron de festejo. La participante Zoe Bogach fue la primera en jugadora de esta edición de Gran Hermano en cumplir años adentro de la casa. Para festejar sus 21 los hermanitos la agasajaron con pequeños gestos: su amiga Rosina le escribió una carta y le llevó el desayuno a la cama. Por su parte, la producción envió un gran regalo que pudieron disfrutar entre todos: sushi para cenar.

Para suerte de la cumpleañera le tocó ser líder de la semana pero como empató en la competencia con Martín Ku tuvo que compartir el liderazgo con él. Como siempre, hicieron uso de los beneficios de líder: Martín decidió bajar de la placa a Florencia y Zoe subir a Mauro. Por lo tanto la placa quedó integrada por: Denisse, Damián, Bautista, Nicolás, Darío y Mauro.