Lisandro y una picante indirecta para Furia en Gran Hermano: «Yo no dije que no…»

Luego de un arranque marcado por enfrentamientos y ásperos cruces, la relación entre Juliana «Furia» Scaglione y Lisandro Navarrro de Gran Hermano parece haber dado un inesperado giro en los últimos días.

Tal es así que «Licha», como se lo conoce dentro de la casa, blanqueó de manera indirecta lo que siente por la participante, con la que estuvo marcadamente distanciado en las primeras semanas del juego.

«Vos me diste un beso de las buenas noches ayer”, le dijo el analista financiero a su compañera, quien mostró su sorpresa por el guiño: «¿Eh?». Y agregó, como respuesta irónica: «Sí, se llama el beso de la muerte«.

Luego de una risa «malvada», Furia explicó su gesto más en detalle: “Igual un poco fue un beso, pero como me dijiste que no gustás de mí dije ´no, pará. No te vas a regalar tanto Furia’”.

Lisandro no se quedó atrás e inesperadamente respondió el dardo de la doble de riesgo: «Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia, nada más«.

Tras un breve intercambio, el competidor reiteró su situación sentimental a Scaglione, quien antes de salir al patio, añadió otro picante comentario: “Bueno, no sé, lo estoy dudando mucho, creo que no gustás de mí”.

Alan Simone indignado con Martín Ku por no salvarlo de la placa en Gran Hermano

Otro momento destacado de la semana fue cuando Martin Kun, participante de Viedma, volvió a quedar seleccionado como líder de la semana. El rol del líder le permite al jugador elegido subir a alguien a placa y poder quitar a un participante de este misma.

Como Alan Simone estaba nominado, los espectadores del programa transmitido por Telefe esperaban que el participante de Chivilcoy sea el elegido para ser salvado. Ambos jugadores eran muy cercanos y planeaban juntos estrategias para «el juego».

Sin embargo, para sorpresa de todos, Martin decidió salvar a Carla y subir a Sabrina a la placa. La decisión fue inesperada ya que el jugador de Viedma también era cercano a Sabrina y además Carla había manifestado en múltiples ocasiones que quería irse de la casa. Debido a las acciones del líder de la semana Carla decidió que iba a abandonar la casa por cuenta propia la próxima semana.

Indignados, Sabrina y Alan discutieron la decisión del líder de la semana. «¿Vos te crees que es estrategia?Él sabía que ella (Carla) se quería ir y que la iban a sacar ¿Cómo va salvar a alguien que sabia que se iba a ir igual, en vez de salvar a un compañero?» reprochó Simone.