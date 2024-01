Catalina y Emmanuel se enfrentaron cara a cara, luego de la fuerte pelea en Gran Hermano

Luego de la fuerte pelea que protagonizaron hace algunos días Catalina y Emmanuel se vieron cara a cara en un careo que convocó Santiago del Moro, pero que finalmente no sirvió para nada. Es que los «hermanitos» no tuvieron ningún punto en común y terminaron, otra vez, a los gritos.

El primero en tomar la palabra fue Emmanuel, quien manifestó su dolor por el enfrentamiento que tuvieron con Catalina, lamentando los términos que usó la pediatra para dirigirse hacia él ya que nunca tuvo problemas con ella, y que incluso se llegó a sentir más molesto con Agostina .

En su descargo, Catalina le dijo que no quería discriminarlo, que su insulto fue como para cualquiera de la Casa que recibe un grito del exterior, utilizando “jerga normal”. Repitió que ella “no es careta» y argumentó que Emmanuel “la pecheó” en la pileta, hizo énfasis en que no lo discriminaba y le pidió al estilista que “no se victimice”.

“No hace falta tener una condición sexual igual o parecida a la mía para discriminarme (…) Ustedes me discriminan desde que entré a la Casa, paso y me miran con asco” , le aseguró Emmanuel a Catalina, cerca de quebrarse.

La discusión fue creciendo y los protagonistas siguieron echándose cosas en la cara. “Seguro tu esposo ya te pegó una patada en el culo. No te lo iba a decir pero sos mala leche” , le dijo Catalina a Emmanuel, criticándolo por su cercanía con Joel días atrás.

“Son muy homofóbicas vos y Agostina. Desde que llegué están con cara de asco”, le señaló el estilista a la doctora. “La cara de asco te la ponemos porque sos un falso”, contestó ella.

Finalmente, en medio de una discusión que no iba para ningún lado, Santiago del Moro se conectó para hablar con ellos. “Este pibe es un agresivo y lo vio todo el mundo”, le dijo Catalina al conductor de Telefe, mientras que Emmanuel pedía que “haya tolerancia cero” con esa conducta.

Catalina, entonces, cerró la conversación sin pedirle disculpas a Emmanuel , ​​aunque sí pidió perdón “si ofendió a alguien afuera de la casa” por haber dicho “p…” .

“Ella no me puede insultar gratis. Yo resolví diferencias con mis compañeros y ella no habla por toda la Casa. Me siento lastimado y discriminado. Le pedí disculpas y no sé de qué, no le hice nada. Los insultos de anoche lo vieron todos, me siento mal y horrible, pero no voy a pedir sanción ni nada para ninguna de las partes . Me discriminaron una banda de veces y pensé que en Gran Hermano no me iba a pasar”, finalizó Emmanuel.

“El público lo ve todo y definirá porque están en placa los dos. El público sacará sus conclusiones”, explicó finalmente del Moro ante los jugadores en el careo.

El careo se puso picante 🔥 Emmanuel acusó a Catalina: “Violenta, discriminativa y homofóbica”



El careo se puso picante 🔥 Emmanuel acusó a Catalina: "Violenta, discriminativa y homofóbica"

Quiénes son los nominados de Gran Hermano esta semana

Como líder de la semana en Gran Hermano, Martín Ku, el joven participante de Viedma, tuvo la posibilidad este jueves de «salvar» a uno de sus compañeros nominados y poner en su lugar a otro. Y aunque se esperaba un gesto favorable a Alan, con quien se muestra más cercano entre los hermanitos, su decisión fue otra y causó sorpresa entre los seguidores del programa que se emite por Telefe.

Ante la consulta de Santiago del Moro, el conductor, y la atenta mirada de toda la casa, Martín anunció que salvaría a Carla, integrante del bando que conduce Juliana «Furia» y que desde hace algunos días analiza salir del aislamiento.

En cuanto a su reemplazante en la placa, Martín se inclinó por Sabrina, pese a que ambos mantienen una conocida amistad dentro de la competencia. Esta elección también fue motivo de discusión en redes sociales, donde muchos aseguraron que el viedmense cambió de estrategia en el juego.

Así, la placa final quedó conformada por la propia Sabrina, Catalina, Emmanuel, Lisandro, Agostina y Zoe. Todos se enfrentarán al voto del público este domingo, que decidirá quien será el nuevo eliminado del programa.