Lizy Tagliani se sinceró sobre la denuncia de Viviana Canosa: «Voy limpiar mi nombre y honor» 

Este lunes 15 de septiembre, Lizy Tagliani estuvo en el stream de Martín Cirio y se sinceró al aire sobre la denuncia de Viviana Canosa, dejando en claro que va a ir hasta las últimas consecuencias para que la periodista compruebe su inocencia.

¿Qué dijo Lizy Tagliani sobre la denuncia de Viviana Canosa?

«Lo que tengo yo es que esto que me a lastimado tanto no me importa nada del medio, esto me pertenece y lo voy a hacer como yo sienta», comenzó la humorista en diálogo con el reconocido streamer, y sumó: «A mí no me importa quedarme en la calle, ir a vender bolsas de residuo, peluquera, barrendera, no me importa para donde depare mi destino, pero lo único que heredé de mi vieja es el nombre y el honor y saber quien soy».

Lizy estuvo con Martín Cirio y contó que va a ir hasta las últimas consecuencias con Viviana Canosa por denunciarla por pedofilia.



«Sin eso, no tengo nada. Si yo no recupero eso, lo demás no me sirve», continuó Lizy Tagliani y dejó en claro: «Estoy dispuesta a pagar cualquier costo y llegar hasta donde tenga que llegar. Lo voy a hacer por mi familia, por mi hijo, por mi y por mi nombre. Te juro que nunca ni drogas me tome».

¿Qué dijo Lizy Tagliani sobre Lucas Bertero?

En el mismo stream, la humorista comentó sobre su audiencia: «Hay dos cosas que me gustan. Enfrentar las situaciones como sea y mirar a los ojos a la gente. Me apasiona cuando el otro no puede sostener la mirada. Me encanta generar ese momento», y agregó: «Quiero ver su cara. ¿Cuál es tu reacción después de decir cualquier barbaridad?».

«No se puede dar fecha hasta que no se presente él porque están los dos en la causa», continuó Lizy Tagliani sobre su causa con Lucas Bertero y Viviana Canosa, y cerró: «No hace falta que se presente para decir: ‘Sostengo lo mismo’. Presentate en la Justicia, que es lo que vos reclamas. 30 años de oficio, en los que trabajaba en la peluquería e iba a las casas de mis clientas y me vienen a acusar de chorra. Fue tremendo».