El posteo de Lamine Yamal con Nicki Nicole junto a un llamativo mensaje

Tras perderse la goleada del Barcelona 6-0 al Valencia por una molestia en el pubis, Lamine Yamal compartió una serie de imágenes en las que reafirmó su romance con la artista argentina Nicki Nicole con un sugerente posteo.

El sugerente posteo de Lamine Yamal con Nicki Nicole junto a un llamativo mensaje

«Sólo Dios puede juzgarme» fue el pie de la publicación que escribió el futbolista, adjunto a la canción Only God Can Judge Me del histórico rapero Tupac Shakur. Un mensaje que seguramente lo posteó para todos los que criticaron esta relación. Incluso, había trascendido que la familia de Lamine, de religión Musulmana, no estaría conforme con la pareja del joven estrella debido al origen de Nicki Nicole.

Esta foto con la cantante de 25 años ya se había visualizado como fondo de pantalla del celular del adolescente, en una historia de Instagram que publicó su compañero de la selección española, Nico Williams.

Además, el extremo develó un desopilante video de su pareja junto a su hermano menor, Keyne, quien cumplió 3 años el pasado 6 de septiembre. Tras varios rumores en las redes sociales, el catalán de 18 años reveló su relación con la rosarina el pasado 25 de agosto con una romántica imagen.

El próximo jueves 18 de septiembre a las 16 horas, el Barcelona visitará al Newcastle en St. James Park, en el marco de la primera fecha de la UEFA Champions League. Sin embargo, la participación Yamal peligra por su dolencia en el pubis y, según el portal Marca, no jugará «salvo recuperación milagrosa».

La joven estrella había iniciado bien la temporada con dos goles y tres asistencias en tan solo dos partidos jugados. Luego de la fecha FIFA en la que disputó ambos partidos con la selección Española, quedó con molestias, lo que causó que se pierda el encuentro ante el Valencia el pasado domingo.

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal. La artista rosarina participó de un evento en España y se mostró muy feliz con su presente profesional y personal.

Lejos de los trascendidos que especulaban con una crisis y hasta una separación, Nicki Nicole aseguró que está atravesando su mejor momento. “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, dijo en diálogo con los medios europeos.

Al ser consultada por su presente sentimental, aseguró: “Muy feliz”. “Estoy muy enamorada y muy feliz”, reafirmó sonriente.

Este domingo, el futbolista había hecho lo propio en redes. Todo ocurrió cuando Nicolas Williams Arthuer, compañero del delantero en la Selección española, compartió en sus historias de Instagram una grabación en la que mostraba a su compañero muy sonriente y enamorado.

“¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó con picardía a Lamine Yamal. El jugador del F. C. Barcelona bloqueó su teléfono dejando ver que de fondo de pantalla tenía una foto con una mujer. Para que no quedara duda alguna, Williams escribió: “Mi chaval está enamorado”.