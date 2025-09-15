WhatsApp sigue sumando herramientas para facilitar la organización diaria de sus usuarios. La aplicación de mensajería más utilizada del mundo lanzó una nueva función llamada “Recordarme”, que permite programar notificaciones para no olvidar responder o retomar mensajes importantes.

La herramienta está disponible tanto en Android como en iPhone, y funciona de manera sencilla:

Cómo activar un recordatorio en WhatsApp: el paso a paso para Android y en iPhone

Abrí el chat donde está el mensaje que querés recordar.

Mantené presionado el mensaje hasta que quede seleccionado.

Tocá el ícono de tres puntitos (⋮ en Android, o el menú en iPhone).

Elegí la opción “Recordarme”.

Te aparecerán opciones de tiempo (por ejemplo: en 1 hora, mañana, fecha y hora personalizada).

Seleccioná la que prefieras.

WhatsApp te enviará una notificación en el momento elegido, con acceso directo al mensaje.

Para qué sirve esta nueva función de WhatsApp

La función resulta especialmente útil para no olvidar responder mensajes relevantes, hacer pagos, devolver llamadas o continuar conversaciones pendientes, brindando a los usuarios una forma más organizada de gestionar su día a día sin salir de la app.

Podés configurar varios recordatorios en distintos mensajes. Si lo necesitás, podés cancelar el recordatorio entrando al mismo menú y desmarcando la opción.

Con esta actualización, WhatsApp busca reforzar su rol como una plataforma no solo de mensajería, sino también de gestión personal y productividad.