Joaco Martínez de Neuquén brilló con un clásico de Raly Barrionuevo en La Voz Argentina

Joaco Martínez, el joven cantante oriundo de Zapala, Neuquén, volvió a emocionar en el escenario de La Voz Argentina durante el 2° round de la competencia. El patagónico, que se ha convertido en el participante de la región que más lejos llegó en esta edición, interpretó con gran sensibilidad “Cuarto Menguante”, de Raly Barrionuevo, y recibió una catarata de elogios por parte de los coaches.

Antes de salir a escena, Joaco compartió lo que significa para él esta experiencia: “En La Voz descubrí que puedo conmover a quien me escucha y es lo más sagrado que me dio la música”.

La presentación de Joaco Martínez, el cantante de Neuquén en el 2° Round de La Voz Argentina

Qué dijeron los coaches de la presentación de Joaco Martínez en La Voz Argentina

La emoción se reflejó en las devoluciones. Tiago PZK, quien acompaña a Luck Ra en esta etapa, no ocultó su sorpresa: “Me erizaste toda la piel, logré escuchar tu alma”.

Por su parte, Juliana Gattas, de Miranda!, celebró la solidez de la interpretación: “Es un lujo estar acá. Controlaste, disfrutaste, abriste más los ojos. Todo lo hiciste perfecto”.

Finalmente, Valeria Lynch, co-coach que acompaña a Soledad Pastorutti, subrayó la capacidad expresiva del neuquino: “Increíble, porque le pusiste emoción y nos hiciste emocionar a todos. Qué importante que es transmitir, y mostraste el alma en esta canción”.

Con esta presentación, Joaco Martínez ratifica su lugar como una de las voces más destacadas de la competencia y mantiene encendida la ilusión de seguir avanzando en La Voz Argentina.

¿Cómo es el 2° Round de La Voz Argentina?

Tras presentar a los co-coaches, el conductor reveló cómo será el 2° Round: «Lo voy a explicar con el Team Lali que empieza hoy. Van a cantar todos los participantes del equipo, Lali es la única que no va a votar, después votan todos. Son libres de votar según su criterio, con un puntaje del 1 al 10, tiene cada uno una tablet».

«Lali cuando termine de cantar todo su equipo va a ser la encargada de salvar a 3 participantes, quedan pocas etapas de salvar a tres. Después vamos del más votado al menos votado, y lamentablemente el menos votado de la noche, hoy mismo, abandona el certamen», detalló Occhiato.