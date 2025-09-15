Así se vería el nuevo Torino: la versión 2026 del histórico auto fabricado en Argentina 

Sin dudas que el Torino es de los autos más queridos por los fierreros argentinos. Sobre todo, por su fabricación nacional, como también, por su velocidad a la hora de circular. El Torino fue presentado el 30 de noviembre de 1966 y salió a la venta en 1967. Tuvo tres versiones: las cupés 380 y 380W, y el sedán 300.

Todas tenían su impulsor asociado a una caja de cambios de la firma alemana ZF, de cuatro relaciones con comando al piso. El Torino 380W alcanzaba los 199 km/h y aceleraba de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos.

Con la ayuda de Gemini Ai, el Torino 2026 buscaría mantener la esencia de su diseño original, con líneas musculosas y deportivas, pero adaptándolas a los estándares estéticos y tecnológicos actuales. Sería un homenaje a su legado, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad, la seguridad y la conectividad.

La mecánica que llevaría el Torino versión 2026, según la IA

Motorización: Se ofrecería una gama de motores híbridos y eléctricos. La versión de entrada podría ser un híbrido enchufable (PHEV) de 2.0L turbo de cuatro cilindros, entregando alrededor de 300 CV, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente. Una versión tope de gama sería completamente eléctrica , con dos motores eléctricos (uno por eje para tracción total) que generarían una potencia combinada de aproximadamente 500 CV y una autonomía superior a los 600 km.

Se ofrecería una gama de motores híbridos y eléctricos. La versión de entrada podría ser un de 2.0L turbo de cuatro cilindros, entregando alrededor de 300 CV, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente. Una versión tope de gama sería completamente , con dos motores eléctricos (uno por eje para tracción total) que generarían una potencia combinada de aproximadamente 500 CV y una autonomía superior a los 600 km. Chasis y Suspensión: Utilizaría una plataforma modular de aluminio y acero de alta resistencia para reducir el peso y mejorar la rigidez torsional. La suspensión sería adaptativa, con amortiguadores controlados electrónicamente que ajustarían su firmeza en tiempo real, ofreciendo un equilibrio perfecto entre confort y deportividad.

Utilizaría una plataforma modular de aluminio y acero de alta resistencia para reducir el peso y mejorar la rigidez torsional. La suspensión sería adaptativa, con amortiguadores controlados electrónicamente que ajustarían su firmeza en tiempo real, ofreciendo un equilibrio perfecto entre confort y deportividad. Frenos: Incorporaría un sistema de frenado regenerativo avanzado, junto con discos de freno cerámicos ventilados en las cuatro ruedas, garantizando una potencia de frenado excepcional y una mayor eficiencia energética.

Así se vería el nuevo Torino: la versión 2026 del histórico auto fabricado en Argentina

El diseño exterior del Torino 2026 sería una evolución del original, manteniendo la silueta fastback y la parrilla distintiva, pero modernizada.

Iluminación: Faros delanteros y traseros full LED con tecnología matricial, ofreciendo una iluminación adaptativa que ajusta el haz de luz según las condiciones de la carretera y el tráfico. Las luces diurnas LED se integrarían elegantemente en el diseño frontal.

Faros delanteros y traseros full LED con tecnología matricial, ofreciendo una iluminación adaptativa que ajusta el haz de luz según las condiciones de la carretera y el tráfico. Las luces diurnas LED se integrarían elegantemente en el diseño frontal. Aerodinámica: Se integrarían elementos aerodinámicos activos, como un alerón trasero retráctil y tomas de aire frontales que se abren y cierran según la velocidad, mejorando la eficiencia y la estabilidad a altas velocidades.

Se integrarían elementos aerodinámicos activos, como un alerón trasero retráctil y tomas de aire frontales que se abren y cierran según la velocidad, mejorando la eficiencia y la estabilidad a altas velocidades. Llantas: Llantas de aleación de 20 pulgadas con diseños aerodinámicos, optimizadas para reducir la resistencia al viento y mejorar la autonomía en las versiones eléctricas.

Llantas de aleación de 20 pulgadas con diseños aerodinámicos, optimizadas para reducir la resistencia al viento y mejorar la autonomía en las versiones eléctricas. Colores: Se mantendrían colores vibrantes como el rojo original, pero se añadirían opciones con acabados metálicos y mate, resaltando las líneas del vehículo.

Así se vería el interior del nuevo Torino: la versión 2026 del histórico auto fabricado en Argentina

El interior del Torino 2026 sería una fusión de lujo, tecnología y deportividad, sin olvidar la ergonomía y la comodidad.