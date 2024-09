Locura por Travis Scott: Una fanática se tiró desde la platea del Movistar Arena y salió ilesa

El pasado lunes 9 de septiembre el rapero norteamericano Travis Scott se presentó por segunda vez en nuestro país, con su tour Circus Maximus. El artista se presentó en el Movistar Arena ante más de 15.000 espectadores y varios momentos del show se volvieron virales, entre ellos, la impresionante caída de una fanática desde la platea del estadio.

CONSEGUI EL VIDEO AKJDSKJSJSJAJAJ CHAU ERA RE ALTO https://t.co/BmOVvDEXkE pic.twitter.com/Zgzawc8jfK — mile (@milesitah_) September 11, 2024

Travis Scott en el Movistar Arena: la fan que salió ilesa de una caída de 4 metros

El recital de Travis Scott en el Movistar Arena fue uno de los más esperados del año y los fanáticos del rapero compartieron sus momentos favoritos del show, que rapidamente se volvieron virales. Sin embargo, hubo uno que destacó sobre los otros.

Milena, una fan del interprete de «Highest in the room», sacó su entrada para ver a Travis desde la platea, sin embargo, eso no la detuvo para ir al sector campo. La joven esquivó rapidamente a la seguridad del Movistar Arena y al ver a sus amigos en el «campo» haciendole señas decidió tirarse, a pesar de exponerse a una caída de más de 4 metros.

Afortunamente, Milena salió ilesa al ser «atajada» por sus amigos y otros asistentes al evento. La joven luego contó su experiencia en X (Twitter) contenta por la hazaña. «Fue el mejor día de mi vida» escribió la fanática.

Algunos usuarios compartieron su alegría y la felicitaron por su audacía, aunque otros le recordaron lo peligroso de su accionar. Muchos recordaron múltiples accidentes similares en otros recitales, algunos que han terminado con heridas graves o incluso la muerte.

El paso de Travis Scott por nuestro país: Compras en el Patio Bullrich y una exclusiva fiesta con famosos argentinos

El rapero estadounidense Travis Scott regresó a la Argentina por segunda vez, tras presentarse en el Primavera Sound en el 2022. En la gira de su último disco «Utopia», el músico regresó a nuestro país para tocar este lunes en el Movistar Arena ante más de 15.000 personas y expresó sus ganas de regresar a nuestro país.

Además de dar un euforico recital, Scott también fue visto paseando por Patio Bullrich, shopping con marcas de alta gama ubicado en el barrio porteño de Retiro. Tras dar su show, el rapero no paró y realizó una fiesta exclusiva en Puerto Madero a la que asistieron importantes figuras del mundo de la música como Cazzu, Nicki Nicole, Dillom y Rusherking.

El evento tuvo lugar en 100 Buenos Aires, con una exclusiva lista de invitados de 400 personas. Pero no solo fue una fiesta, cerca de las 1 de la mañana el artista apareció sobre un escenario para interpretar algunos de sus más grandes hits ante un público emocionado.