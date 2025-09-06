Uno de los problemas más comunes al lavar ropa es encontrar residuos de jabón en las prendas al final del ciclo de lavado, sobre todo en colores oscuros. Estos restos pueden ser antiestéticos, causar irritaciones en la piel y hasta dañar ciertos tejidos. Sin embargo, existen trucos fáciles y rápidos para evitar esto. Te contamos cómo hacer para evitar que la ropa salga impecable del lavarropas.

Los mejores tips para evitar que la ropa salga con residuos de jabón

Lavar la ropa es una tarea sencilla y rutinaria de casa; muchas veces es parte de algo automático y pasamos por alto algunos detalles que podríamos tener en cuenta para aprovechar al máximo cada lavado. Por ejemplo: la elección y el uso adecuado de jabones en el lavarropas, un aspecto que pasa desapercibido en el mantenimiento de la ropa y la eficacia del lavado.

La mayoría de las personas asume que agregar más jabón garantiza ropa más limpia, pero esto no siempre es cierto. El uso excesivo no solo deja residuos visibles, sino que puede dificultar el enjuague completo. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y considerar factores como el nivel de suciedad y la capacidad del electrodoméstico.

También es importante no sobrecargar la máquina. Si la ropa está demasiado compacta, el agua y el detergente no circularán correctamente, dificultando un enjuague eficiente. Algunos lavarropas cuentan con la opción de enjuague extra. Este paso ayuda a eliminar cualquier residuo persistente de jabón o suavizante.

Según expertos, los jabones en polvo son más difíciles de enjuagar; comparados con los líquidos que suelen disolverse más rápido y dejan menos residuos, sin necesidad de utilizar temperaturas calientes.

Por último es importante limpiar el lavarropas una vez al mes, ya que los residuos de jabón y suciedad pueden acumularse en el tambor y los compartimentos de la máquina, lo que contribuye a dejar marcas en la ropa.