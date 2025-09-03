ESCUCHÁ RN RADIO
Para qué sirve la mezcla de sal y bicarbonato en el inodoro

Redacción

Por Redacción

Sal y Bicarbonato para el inodoro.

En el mundo de la limpieza del hogar abundan los trucos sencillos y económicos que reemplazan a los productos químicos más agresivos. Uno de los más recomendados por expertos en organización es la combinación de sal y bicarbonato de sodio en el inodoro, un método natural que ayuda a mantenerlo limpio, libre de olores y en buen estado. 

¿Por qué funciona la mezcla de sal y bicarbonato en el inodoro? 

  • El bicarbonato de sodio es un desinfectante suave con gran capacidad para neutralizar olores y combatir bacterias. 
  • La sal aporta un efecto abrasivo que facilita desprender manchas, sarro y residuos que suelen acumularse en la cerámica. 
  • Juntos, forman una dupla potente que limpia, desinfecta y refresca sin necesidad de usar químicos fuertes. 

Beneficios principales:

  • Elimina los malos olores: el bicarbonato absorbe y neutraliza de manera natural. 
  • Previene atascos: combinado con agua caliente (o incluso vinagre), puede disolver restos de grasa o jabón en las cañerías. 
  • Devuelve el brillo: contribuye a blanquear y dejar reluciente la superficie del inodoro. 

Cómo aplicarlo en casa 

  • Echar media taza de sal y media taza de bicarbonato dentro del inodoro. 
  • Dejar actuar al menos 20 minutos; si es posible, toda la noche. 
  • Finalizar con agua caliente para potenciar el efecto limpiador. 

Este truco es una forma sencilla, económica y ecológica de mantener el baño impecable. Una solución de “abuela” que vuelve a ganar protagonismo en tiempos donde se busca ahorrar, cuidar el medio ambiente y reducir el uso de químicos agresivos. 


