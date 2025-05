Luciana Elbusto contó qué le pidieron Cecilia Insinga y Diego Brancatelli: «Los tres decidimos…»

Luciana Elbusto se quebró en una nota con Intrusos. Allí contó su vínculo con Diego Brancatelli y qué fue lo que le exigió tanto él como su mujer Cecilia Insinga, luego de la escandalosa polémica. El periodista de C5N se encuentra envuelto en un escándalo de infidelidad, a raíz de unos supuestos chats en los que quedaba expuesta su relación íntima con la periodista de Paparazzi.

Luciana Elbusto habló de la relación con Diego Brancatelli

«Nadie entra donde no te dejan entrar«, dijo la periodista Luciana Elbusto, al revelar, en Intrusos, detalles de la charla que tuvo con Diego Brancatelli y su esposa Cecilia Insinga. En ese momento le hicieron un pedido muy especial.

«Los tres decidimos en un momento evitar hablar con la prensa», admitió la periodista y reconoció que fue lo que le marcaron los dos en ese diálogo privado: «No negar una relación, sino no dar notas«, comentó Elbusto. Eso le exigieron ambos.

«Quedó claro que ninguno de los dos filtraríamos esos chats. No hubiese filtrado nunca una conversación ni con él ni con nadie», comentó sobre los mensajes que se conocieron.

Tiempo después, aclaró hace cuánto tiene el vínculo con el periodista: «Si pasaron cinco pueden ser seis años también. Empezamos a hablarnos a mediados de 2020, casi 2021. Nadie quiere lastimar, no es algo grato para nadie».

Por último, Luciana Elbusto reveló por qué no atendió a los llamados de Cecilia Insinga al explotar el rumor del romance. «Estaba haciendo una producción de fotos y no sabía si atender o no. Después de verdad no podía. No atendí porque no sabía qué estaba pasando. No me parecía correcto atender. Me asusté, no sabía por qué motivo era el llamado. No quería hablar ni decir una palabra de más», dijo entre lágrimas.

Habló Verónica Franco, expareja de Diego Brancatelli

En medio del escándalo, quien también habló fue la exnovia de Diego Brancatelli, Verónica Franco, que llegó a convivir con él y hasta planeó su casamiento. «Fue lindo mientras duró, después la separación fue tortuosa. Se terminó por infidelidad, estábamos viviendo juntos y lo empecé a notar raro, hacía posteos arrobando a la persona con que estaba, que después se casó y formó una familia», reveló Verónica a Puro Show.

La mujer contó cómo fue que descubrió la infidelidad: «Yo descubro eso cuando abro la computadora de casa y veo un video, estaba él filmando el lugar muy bonito para pasar el fin de semana. Hablábamos de casamiento, nos íbamos a casar en La Bombonera».

«Una persona, cuando es infiel, es infiel. Está todo a la vista, nosotros nos separamos y yo seguí mi camino. Terminamos en una situación traumática, con humillaciones, insultos y gritos. La situación en sí es violenta», concluyó Verónica.