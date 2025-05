Cecilia Insinga habló tras conocerse la versión de que echó a Diego Brancatelli de su casa 

Cecilia Insinga rompió el silencio sobre la versión de que echó a Diego Brancatelli de su casa en medio del escándalo por la supuesta infidelidad con Luciana Elbusto. El periodista Santiago Sposato aseguró a través de su cuenta de X que «el periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los ‘chats falsos’ no sonó creíble para la (ex) mujer». Y reveló que Brancatelli «Va a depto prestado en Caba».

«En momentos como este, solo me acuerdo cuando quería voltear la colecta genuina del hincha de Independiente», sumó el periodista, haciendo referencia a dichos vertidos por Brancatelli tiempo atrás cuando Santiago Maratea realizó una recaudación para ayudar al club argentino de fútbol.

Luego, Cora de Barbieri sumó información en Secretos Veraderos (América): «En las últimas horas, en los últimos días, lo habrían invitado a Diego Brancatelli a que abandone el hogar familiar, de convivencia».

Tras lanzar la información, la periodista añadió que, a pesar de que inicialmente la misma Cecilia había dicho que estaba «todo bien» entre ellos, «aparecieron muchas cosas en los últimos días».

Ante este marco, Luis Ventura, conductor del ciclo, sostuvo que esta acción podría deberse a que ambos decidieron darse un tiempo separados para luego poder dialogar «no en caliente».

¿Cecilia Insinga echó a Diego Brancatelli?

Tras el revuelo por la información, Cecilia Insinga enfrentó la versión que trascendió y negó haber echado a Diego Brancatelli de su casa.

«Es falso lo que se dijo. Estamos juntos y desayunando», declaró en diálogo con el portal Primicias Ya.

A su vez, la periodista disparó contra Santiago Sposato por la información que dio: «Lo que dice él es absolutamente falso. No habló con ninguno de nosotros. Y yo no considero colega mío a gente que habla de la vida de los demás».

¿Diego Brancatelli le fue infiel a su esposa?

El abogado de Luciana Elbusto, Juan Pablo Fioribello, fue tajante al hablar de los rumores de infidelidad entre su clienta y el periodista Diego Brancatelli, y contó los pasos a seguir.

«Yo quiero ser muy claro en esto, ella me asegura que esto no existió, que estos chats son totalmente trastocados, que no se enviaron», comenzó Juan Pablo Fioribello al aire en A la Tarde y agregó: «Me dice que reconoce que tiene una relación con él, que se conocen hace un montón de tiempo, una relación de amistad. Yo lo que te puedo decir es que no hay una causa judicial ni una denuncia».

«Se va a hacer una pericia de los teléfonos y la computadora en las próximas horas para ver si esos instrumentos fueron intervenidos», continuó el abogado de Luciana Elbusto y cerró: «En base a eso vemos si hay un tipo de delito. Ella me asegura que estos chats no existieron. Yo les digo lo que me dicen a mí, no conozco la historia sentimental de ambos».