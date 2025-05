Luciana Elbusto reaccionó al posteo de Cecilia Insinga: «Traté de callarme»

El escándalo entre Luciana Elbusto, Diego Brancatelli y Cecilia Insinga suma un nuevo capítulo luego de que la marcada como tercera en discordia confirmara los rumores que circularon en los últimos días. La cronista de TN y esposa del periodista se expresó en redes sociales y pidió a los medios que no busquen su palabra.

La palabra de Luciana Elbusto

Según expresó Elbusto en distintos medios de comunicación, lo que sucedió entre ella y Brancatelli no fue un simple desliz, sino que fue un vínculo que duró aproximadamente cinco años. Ante la confesión de la periodista, Cecilia se expresó en sus redes e insinuó que la amante de su marido era una “despechada”.

«A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera. Lo dije el primer día, en ésta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque”, escribió Insinga.

Elbusto, quien se encontraba hablando con un móvil de A la tarde, reaccionó en vivo al posteo de la cronista de TN y explicó el acuerdo que tenían los tres con respecto al affaire: “Me parece que está bien y, obviamente, va con la línea de ellos y lo que habíamos decidido en un principio”.

“Los tres habíamos decidido no hablar y que el tema se corte, pero ¿qué pasaba? Si ellos no hablan, yo trabajo en el medio, en el ambiente, y es a quien buscan ustedes. Yo sentía que a mí nadie me cuidaba”, expresó.

Sobre sí se consideraba una “mujer despechada”, Elbusto se diferenció de ese término y aseguró que no fue ella quien filtró el escándalo: “No, el que me conoce sabe que yo jamás haría nada por el estilo, no lo hice. De hecho, esto no lo hice yo, no lo busqué yo, traté de callarme todo este tiempo y lo negué. Ustedes vieron la forma en la que yo hablaba hasta ahora y todo el mundo me criticaba y me decía ‘Luciana, quedás peor vos‘”.