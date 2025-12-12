Luciana Salazar sobre Ramiro Marra: “Me hizo la noche”

Luciana Salazar dio una entrevista exclusiva en televisión y negó rotundamente que exista un posible romance con Mariano Marra. “Ayer lo conocí por primera vez. Nos encontramos en un restaurant y compartimos una charla, nada más”, aseguró.

Luciana Salazar aclaró su vínculo con Mariano Marra y habló de su conflicto con Redrado

Luciana salió al aire en TN, en el programa “TN Central”, conducido por Franco Mercuriali, y relató que ambos compartieron la adolescencia en el mismo barrio, aunque nunca habían coincidido a pesar de tener amigos en común. “Él se acercó amorosamente a saludar, muy educadamente, se presentó y nos pusimos a charlar. Nos matamos de risa porque él me conoce desde la adolescencia”, contó.

Además agregó: “Él iba a un colegio de hombres y yo a uno de mujeres, los dos en Belgrano. Me recordó anécdotas muy divertidas que yo ni me acordaba. Después empezamos a nombrar a todas las personas que teníamos en común de esa época”.

Más adelante, la periodista Sofía Kotler le preguntó en tono risueño si Marra había tenido un amor platónico por ella, ya que recordaba detalles que la propia modelo había olvidado. Luli respondió tajante: “Eso es algo que no me corresponde contestar, pero sí te digo que me ‘hizo la noche’, porque me trajo recuerdos muy lindos”.

Como suele ocurrir en cada entrevista, Salazar no evitó hacer una referencia a su expareja, Martín Redrado, con quien mantiene un conflicto legal desde hace años por la cuota alimentaria de su hija. “Siempre hablé de política en la intimidad porque tengo amigos del ámbito. Después empecé a hacerlo en los medios, hasta que dejé por todos los problemas que tengo con Redrado. La Justicia está ligada a la política y decidí no hablar más hasta que se solucione mi situación. No voy a mezclar las cosas”, sentenció.

Finalmente, fue consultada sobre la posibilidad de ocupar un cargo político en el futuro, como otras figuras del espectáculo. “Creo que después de luchar con alguien tan poderoso y con tantas influencias como Redrado, puedo con cualquier cosa. Me gustaría ayudar desde cualquier lugar”, afirmó.