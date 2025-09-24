ESCUCHÁ RN RADIO
Fuerte pelea entre Yanina Latorre y Luciana Salazar: «Muestro todo, nunca miento»

Luciana Salazar y Yanina Latorre volvieron a protagonizar un fuerte cruce mediático que terminó en la Justicia, con acusaciones de hostigamiento y denuncias por violar una cautelar.

Redacción

Por Redacción

Luciana Salazar confirmó que llevará a la Justicia a Yanina Latorre por sus declaraciones, y la conductora de Sálvese Quien Pueda respondió con dureza. “Me pudrí de las mentiras. Harta. Hoy muestro todo porque nunca miento. Sigan inventando. Están obsesionadas y Salazar, no me vas a callar, amora. Ejerzo la libertad de expresión y la voy a defender”, lanzó.

Luciana Salazar llevó a Yanina Latorre a la Justicia tras un nuevo cruce mediático

La panelista de LAM agregó: “Jamás me metí con vos, andá a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas… ¿a qué te dedicás? Mucho tiempo libre, amora, andá a laburar”.

Desde sus redes, Salazar mostró documentación vinculada a la demanda: “La Cámara Civil ratificó la cautelar. Ella la violó y está presentada una denuncia penal (ya que es un delito violar la cautelar)”.

Finalmente, la modelo cerró con un mensaje desafiante: “Ella dice que nunca se metió conmigo. La Justicia dice otra cosa. Y seguí hostigando y hablando mal de mí, que no te tengo nada de miedo. Al contrario, que alguien como vos hable mal de mí quiere decir que estoy haciendo todo bien”.


Temas

Luciana Salazar

Yanina Latorre

