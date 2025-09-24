Fuerte pelea entre Yanina Latorre y Luciana Salazar: «Muestro todo, nunca miento»

Luciana Salazar confirmó que llevará a la Justicia a Yanina Latorre por sus declaraciones, y la conductora de Sálvese Quien Pueda respondió con dureza. “Me pudrí de las mentiras. Harta. Hoy muestro todo porque nunca miento. Sigan inventando. Están obsesionadas y Salazar, no me vas a callar, amora. Ejerzo la libertad de expresión y la voy a defender”, lanzó.

Luciana Salazar llevó a Yanina Latorre a la Justicia tras un nuevo cruce mediático

La panelista de LAM agregó: “Jamás me metí con vos, andá a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas… ¿a qué te dedicás? Mucho tiempo libre, amora, andá a laburar”.

Desde sus redes, Salazar mostró documentación vinculada a la demanda: “La Cámara Civil ratificó la cautelar. Ella la violó y está presentada una denuncia penal (ya que es un delito violar la cautelar)”.

Finalmente, la modelo cerró con un mensaje desafiante: “Ella dice que nunca se metió conmigo. La Justicia dice otra cosa. Y seguí hostigando y hablando mal de mí, que no te tengo nada de miedo. Al contrario, que alguien como vos hable mal de mí quiere decir que estoy haciendo todo bien”.