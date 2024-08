Martín Fierro de la Televisión: polémica por las nominaciones: hay dos grandes ausencias

Como cada año, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció los Premios Martín Fierro 2024 que se llevaran a cabo el próximo 9 de septiembre en el lujoso Hotel Hilton y contará nuevamente con la conducción de Santiago del Moro.

Martín Fierro Digital: Adrián Pallares y Rodrigo Lussich opinaron sobre las polémicas ternas y nominaciones

Luis Ventura, presidente de APTRA, dio a conocer las 36 ternas, quiénes son los nominados y por dónde se emitirá el programa y la polémica no tardó en llegar. En el programa «Poco correctos» convocaron a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, para que den su opinión sobre los resultados de la votación preliminar.

“Hay treinta programas que hay que poner y entonces los repartimos a ver dónde queda cada uno para que vayan todos y las mesas estén ocupadas”, explicó Lussich sobre la

“Yo hace años que digo que cuando hacen la votación de las ternas en APTRA debería haber un veedor de cada canal porque es ahí donde, para mí, está el tongo porque no sabés cómo las armó Ventura; y hay cosas que no me cierran”, aseguró Rodrigo.

Rodrigo también se horrorizó por la nominación de La tora de Gran Hermano como revelación, mientras Adrián recordaba que Polino protestó por la no inclusión de Fátima Florez, pero sí de la exparticipante como co conductora de La noche de los ex.

Adrián Pallares recordó cómo se enteró de que Socios del espectáculo estaba nominado como Mejor magazine porque los programas de espectáculos no están nominados, pese a que hay muchos de ellos.

Además, los socios ironizaron sobre la cantidad de nominadas a Mejor conductora (“Podrían haber puesto a diez”) e hicieron hincapié en que “no estaban Mirtha Legrand ni (Marcelo) Tinelli”. “Ella debe estar furiosa”, señaló Lussich, pícaro.

Estos son todos los nominados a los Martín Fierro 2024

Ficción

Argentina, Tierra de Amor y Venganza Segunda temporada – El Trece

Buenos Chicos – El Trece

Familia de diván – El Nueve

Madame Requin – TV Pública

Melody, la chica del metro – América

Periodístico

Desiguales – TV Pública

Opinión Pública – El Nueve

Periodismo Para Todos (PPT) – El Trece

Periodismo Puro – NET TV

Humorístico / De actualidad

Bendita – El Nueve

Noche de Mente – TV Pública

Noche al Dente – América

Deportivo

Carburando – El Trece

Conmebol Libertadores – Telefe

Turismo Carretera y Turismo Nacional – TV Pública

Noticiero diurno

El noticiero de la gente – Germán Paoloski y Milva Castellini – Telefe

Arriba Argentinos – Marcelo Bonelli – El Trece

Telenueve al mediodía – Esteban Mirol – Marisa Andino – El Nueve

Noticiero central

América Noticias -Rolando Graña y Soledad Larghi – América

Telefe Noticias – Rodolfo Barili y Cristina Pérez – Telefe

Telenoche – Dominique Metzger y Nelson Castro – El Trece

Interés General

La noche de Mirtha – Mirtha Legrand – El Trece

PH Podemos hablar – Andy Kusnetzoff – Telefe

Nara que ver – Nara Ferragut – El Nueve

Diario de Mariana – Mariana Fabbiani – América

Médico de familia – Jorge Tartaglione – El Nueve

Musical

Encuentro en el estudio – Lalo Mir – TV Pública

La peña de Morfi – Jesica Cirio y Diego Leuco- Telefe

Pasión de Sábado – Marcela Baños, Alejandro Beltzer y Lisandro Carret- América

Magazine

Cortá por Lozano – Verónica Lozano – Telefe

Mañanísima – Carmen Barbieri – El Trece

A la Barbarossa – Georgina Barbarossa – Telefe

Todas las tardes – Maju Lozano – El Nueve

A la tarde – Karina Mazzocco – América

Cultural / educativo

Ambiente y medio – América

Los siete locos – TV Pública

Prócer – TV Pública

Entretenimiento y Juegos

Bienvenidos a bordo – Guido Kaczka – El Trece

Bienvenidos a ganar – Laurita Fernández – El Nueve

Escape perfecto – Iván de Pineda y China Ansa – Telefe

Entretenimiento / Conocimiento

Ahora Caigo – Darío Barassi – El Trece

Los 8 escalones de los 3 millones – Guido Kaczka – El Trece

Pasapalabra Especial Famosos – Iván de Pineda – Telefe

Big Show

Canta Conmigo Ahora – Manuel Wirtz – El Trece

Got Talent – Lizy Tagliani – Telefe

Masterchef – Wanda Nara – Telefe

Reality

Gran Hermano – Santiago del Moro – Telefe

Pasaplatos – Carina Zampini – El Trece

Bailando 2023 – Marcelo Tinelli – América

Gastronomía

Ariel en su salsa – Ariel Rodríguez Palcios – Telefe

Cocineros y cocineras argentinos – Ximena Sáenz, Juan Braceli, Chantal Abad y Luciano García – TV Pública

Qué mañana – Mariano Peluffo – El Nueve

Viajes / turismo

Resto del mundo – Fede Bal – El Trece

Por el mundo – Marley – Telefe

Tenés que ir – Hernán Lirio – El Nueve

Todos podemos viajar – Silvina Panizzi – NET TV

Infantil / Juvenil

Alumnitos – El Nueve

Altavoz – TV Pública

Melody, la chica del metro – América

Jurados

Bailando 2023 – Pampita Ardohain, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán – El Trece

Masterchef – Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis – Telefe

Got Talent – Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul – Telefe

Branded Content

El gran bartender – Telefe

Iván de viaje – Telefe

Proyecto Tierras – Telefe

Modo Selfie – América

Labor en conducción femenina

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa – Telefe

Carmen Barbieri – Mañanísima – El Trece

Karina Mazzocco – A la tarde – América

Mariana Fabbiani – Diario de Mariana – América

Lizy Tagliani – Got Talent – Telefe

Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

Labor en conducción masculina

Darío Barassi – 100 argentinos dicen – El Trece

Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

Guido Kaczka – Los 8 escalones de los 3 millones – El Trece

Claudio Rígoli – Telenueve – El Nueve

Labor periodística femenina

Cristina Pérez – Telefe Noticias – Telefe

Luciana Geuna – Periodismo Para Todos – El Trece

Mariana Verón – Telenueve Central – El Nueve

Marisa Andino – Telenueve al mediodía – El Nueve

Labor periodística masculina

Jorge Lanata – Telenoche – El Trece

Esteban Mirol – Telenueve al mediodía – El Nueve

Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

Mauro Szeta – El Noticiero de la gente – Telefe

Cronista / Movilero

Carolina Amoroso – Telenoche – El Trece

Maximiliano Real – Buen Telefe – Telefe

Santiago Sposato – LAM – América

Panelista

Nancy Pazos – A la Barbarossa – Telefe

Sol Pérez – Gran Hermano El Debate y Cortá por Lozano – Telefe

Marcela Tauro – Intrusos y El Debate del Bailando – América

Actor protagonista de ficción

Diego Cremonesi – Las bellas almas de los verdugos – TV Pública

Federico D’Elía – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Gabriel Goity – Prócer – TV Pública

Actriz protagonista de ficción

Justina Bustos – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Yas Gagliardi – Melody, la chica del metro- América

Carola Reyna – Familia de Diván – El Nueve

Romina Gaetani – Buenos Chicos – El Trece

Actor de reparto

Facundo Arana – Buenos Chicos – El Trece

Luciano Cáceres – Buenos Chicos – El Trece

Luis Machín – Melody, la chica del metro- América

Actriz de reparto

Leticia Brédice – Mordisquito y Madame Requin – TV Pública

Nora Cárpena – Familia de Diván – El Nueve

Silvia Kutica – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Revelación

Josefina China Ansa – Escape perfecto – Telefe

Rocío Hernández – Buenos chicos – El Trece

Lucila La Tora Villar – La noche de los ex – Telefe

Labor humorística

Fátima Flórez – Bailando 2023 – América

Mica Lapegüe – El Galpón – El Trece

Pichu Straneo – La peña – El Trece

Autor / Guionista

Claudio Lacelli, Willy Van Broock y Vicky Crespo – Buenos Chicos – El Trece

Lily Ann Martin, Claudio Lacelli y Vicky Crespo – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

María Marull – La pilarcita teatro – TV Pública

Director (Ficción)

Alberto Lecchi – Madame Requin – TV Pública

Gustavo Lúpiz y Alejandro Ibáñez – Buenos Chicos -El Trece

Sebastián Pivotto, Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Director (no ficción)

Lucas Areco – Bailando 2023 – América

Fernando Emiliozzi – Got talent y Masterchef – Telefe

Eugenio Gorkin- Gran Hermano – Telefe

Aviso publicitario

No estamos en campagna, estamos en Campagnola – La Campagnola – Arcos

Tomás Schneider – Schneider – CCU

Está en Netflix – Netflix

Producción Integral

Gran Hermano – Telefe

Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Masterchef – Telefe

Got Talent – Telefe

La última cena – El Nueve

Con información de Noticias Argentinas y Ciudad Magazine