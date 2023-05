Por primera vez habló María del Mar Ramón, la escritora colombiana que estuvo con Jorge Rial en Colombia

Luego de la reaparición pública de Jorge Rial, quién también volvió a los medios fue María del Mar Ramón, la escritora colombiana que estaba con el periodista en Bogotá cuando sufrió el infarto.

La escritora se encuentra en Argentina desde 2012 y regresó a su programa radial en Futurock.

Lo primero que hizo fue aclarar que busca mantener su bajo perfil por eso explicó que puso su cuenta de Instagram en privado.

«Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi Instagram en un momento y lo voy a mantener», dijo.

En un tono jocoso, la escritora colombiana también relató que le mandó un mensaje «su peor pesadilla». «Esta persona no me puede estar mandando mensaje a mi. Dios no me hagas esto, por favor», bromeó junto a sus compañeros de radio. Mas tarde, el propio Ángel de Brito contó que él le había escrito.

“Después me dije ‘yo no tengo por qué responder’ y además estaba en mi país, mi casa. Así que no contesto, no mando mensajes. No hablo de mi vida privada yo”, reiteró la escritora.

Qué Jorge Rial sobre su relación con María del Mar Ramón

El periodista Jorge Rial habló sobre el infarto que sufrió días atrás y rompió el silencio sobre su relación con la escritora María del Mar Ramón, con quien había viajado a Colombia y lo acompañó en su recuperación.

Después de salir de su ciclo radial que conduce, Argenzuela (Radio 10), varios colegas lo esperaron en la puerta para hacerle algunas preguntas.

Uno de los comentarios que le hicieron tenía que ver con la colombiana: “Se te vio muy enamorado, descubrimos a tu novia”.

“Es una gran escritora, una gran escritora. Me acompañó, a morir. Fue muy importante. Ella fue muy importante, mis hijas fueron muy importante y (el Doctor Guillermo) Capuya, que viajó hasta allá, fue muy importante”, respondió con una sonrisa Rial.