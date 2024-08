¡Mafalda llega a Netflix! El personaje de Quino tendrá una serie animada dirigida por Juan José Campanella

Este lunes Neflix sorprendió a sus espectadores anunciando una nueva serie animada producida en Argentina que llevará a la pantalla chica un icónico personaje. Se trata de Mafalda, la pequeña que lo cuestiona todo, historieta creada por el dibujante Quino, fallecido en 2020. La animación llegará de la mano de Juan José Campanella, el reconocido director del «Secreto de sus Ojos».

La serie animada de Mafalda llega a Netflix: Cuándo es la fecha de estreno

«La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella” escribieron desde la cuenta oficial de X de Netflix Argentina. Además, mostraron un breve tráiler donde se ve a la pequeña sosteniendo un globo terráqueo.

Junto con el adelanto también compartieron un carta del directo de «Metegol», donde expresa su amor por el comic creado por historietista mendocino.

«Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía» lee el escrito de Campanella.

El directo también rememoró una curiosa anécdota: cuando el mismísimo Quino visitó a la producción de Metegol, una de las películas argentinas más taquilleras. «Había casi 200 artistas de distintas generaciones y para todos nosotros había entrado Dios. Recuerdo que fue ese día que Quino intentó, por primera vez, dibujar con un lápiz digital» recordó el director.

“Hoy enfrentamos este desafío. Ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación. Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabremos que no podemos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar” expresó el aclamado cineasta.

La serie será dirigida y guionada por Campanella, coguionada por Gastón Gorali y tendrá 10 episodios. Si bien se desconoce la fecha exacta de estreno, se estima que habrá que esperar hasta el 2025 para ver a Mafalda en la pantalla de Netflix.