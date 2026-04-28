Es oficial: Nación formalizó la renuncia de Carlos Frugoni y el recambio en la secretaría de Infraestructura

A través del Decreto 286/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó el desplazamiento de Carlos Frugoni de su cargo como Secretario de Coordinación de Infraestructura.

La medida se tomó tras la revelación de omisiones en su declaración jurada respecto a un conjunto de propiedades en el exterior, situación que derivó en presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y la justicia federal.

La salida del exfuncionario se produce luego de que se identificara un patrimonio de siete inmuebles en Florida, Estados Unidos, adquiridos entre 2020 y 2022. Frugoni reconoció públicamente la falta de registro de estos bienes en su declaración patrimonial inicial ante los organismos de control.

Situación patrimonial y derivación judicial de Carlos Frugoni

La investigación sobre el patrimonio del exsecretario detectó unidades habitacionales en las zonas de Delray Beach, Lantana y West Palm Beach. El valor estimado de los activos no declarados supera los 1,5 millones de dólares, lo que generó sospechas sobre la evolución de sus activos entre 2019 y 2023.

A raíz de estos hechos, se radicaron denuncias penales que quedaron bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. El proceso buscará determinar si existieron irregularidades en el crecimiento patrimonial del funcionario saliente durante su paso por la gestión pública.

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazo de Carlos Frugoni en Infraestructura

Para normalizar el área, el Poder Ejecutivo designó al arquitecto Fernando Herrmann como nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura. Herrmann, quien cuenta con un perfil técnico vinculado a la gestión constructiva, se desempeñaba hasta el momento como Secretario de Transporte.

Con este traslado, el Ministerio de Economía busca dar continuidad a la hoja de ruta de la obra pública y las concesiones, bajo una conducción que aporte estabilidad técnica tras el escándalo patrimonial que afectó a la secretaría.

El desplazamiento de Herrmann hacia Infraestructura generó una vacante en el área de transporte, la cual fue cubierta mediante el mismo esquema de decretos. El licenciado Mariano Ignacio Plencovich fue oficializado como el nuevo Secretario de Transporte de la Nación.