Brilla en Margarita y ahora es noticia: quién es Joaquín Reficco, el hermano de la novia de Colapinto

El nombre de Joaquín Reficco empezó a sonar con más fuerza en los últimos días, no solo por su carrera artística, sino también por su vínculo familiar: es el hermano de Maia Reficco, la nueva pareja del piloto Franco Colapinto.

El hermano de Maia Reficco que ahora conecta con el mundo Colapinto

Joaquín Reficco tiene 22 años, es hermano de Maia Reficco y nació en Boston, Estados Unidos, pero se crió en Argentina, donde desarrolló su identidad artística. Hijo de la cantante Katie Viqueira, creció en un entorno ligado a la música y el espectáculo, algo que marcó su camino desde muy chico.

Su carrera comenzó temprano, con trabajos de doblaje para producciones de Disney como Liv y Maddie y Princesa Sofía, además de participaciones en publicidades. Con el tiempo, amplió su formación en actuación, teatro y danza, consolidando un perfil artístico integral.

Uno de sus pasos más destacados fue su participación en la serie Margarita, la producción de Cris Morena, donde interpreta a Zeki. También tuvo apariciones en ficciones como El Marginal, lo que le permitió ganar visibilidad en la televisión argentina.

Hoy, mientras su carrera sigue en crecimiento, su nombre vuelve a estar en agenda por su lazo familiar: es el cuñado del piloto argentino que pisa fuerte en el automovilismo internacional, lo que lo posiciona en el centro de la escena mediática.