Intentó robarle a un adolescente que trabajaba de Papá Noel y quedó imputado en Catriel

La audiencia se realizó de forma virtual y confirmó las restricciones impuestas al acusado durante la investigación.

Un joven fue imputado en Catriel por haber intentado robarle a un adolescente de 14 años que trabajaba haciendo promociones comerciales caracterizado como Papá Noel durante la noche del 24 de diciembre de 2025. La formulación de cargos se realizó este lunes en una audiencia virtual, donde el Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de robo simple en grado de tentativa, en calidad de autor.

Cómo ocurrió el ataque

Según expuso la fiscal del caso, el hecho ocurrió cerca de las 21 cuando la víctima caminaba por la ciudad con el traje navideño, como parte de una acción promocional para un comercio.

En ese momento, el menor fue interceptado por el imputado y otro hombre que circulaban en una motocicleta.

De acuerdo con la acusación, el joven le exigió que entregara algún regalo y luego “le propinó golpes de puño en la cara” para intentar quitarle los objetos que llevaba.

El robo no llegó a concretarse porque los gritos del adolescente alertaron a varias personas que se acercaron para asistirlo, lo que provocó la fuga de los agresores.

La decisión judicial

La víctima sufrió lesiones leves, según constató el médico policial. Meses después, en febrero, el acusado fue detenido por la Policía tras un pedido de captura vigente.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó mantener las medidas cautelares ya impuestas, al advertir riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y prorrogó por cuatro meses la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima, el mismo plazo previsto para la investigación preparatoria.