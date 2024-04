Marcela Tauro y Lizy Tagliani: el motivo que las enfrentó

En el programa LAM dieron a conocer la razón por la que la periodista Marcela Tauro se enojó con la conductora Lizy Tagliani. Este lunes, Marcela Tauro se mostró muy crítica a la hora de hablar del desempeño de Lizy Tagliani en su debut en La peña de Morfi y reveló que “tuvo un tema” con la humorista por lo que Ángel de Brito no dudó ni un segundo y logró averiguarlo con Yanina Latorre. Fue la panelista quien decidió contar la verdad de la situación.

“Cuando Tauro contó la separación en la radio, ese día Lizy habría llamado al reciente ex novio”. Y después explicó la reacción de Martín Bisio, ese hombre que acompañó a Marcela durante siete años: “El pibe le reenvió el chat de Lizy a Tauro”.

“Marcela enloqueció, dijo que cuando la cruzara la mataba”. Para despejar cualquier duda, Yanina aclaró las intenciones de la cómica: “Lizy le habría escrito al chico tirándole onda”.

A modo de reflexión, Latorre se posicionó en el rincón de Tauro y expresó: «Ahora entiendo el enojo de Tauro, es muy delicado». Así como le envió una indirecta a Tagliani al exclamar «¡Eso no se hace!».

Qué dijo Marcela Tauro en Intrusos

Marcela Tauro se refirió al conflicto personal con Lizy Tagliani que tuvo hace un tiempo Si bien no quiso brindar detalles en Intrusos (América), la periodista contó algunas asperezas que tuvo con la conductora: «Conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. Yo tengo códigos y no lo dije nunca».

«¿Ella sabe qué es?», le consultó Guido Záffora acerca de la posibilidad de que hayan charlado sobre este conflicto. Por lo que la panelista aseguró: «Es muy inteligente, me imagino que lo debe saber».

Entonces, Laura Ubfal quiso averiguar más acerca de esta información inédita: «¿Lo tuyo fue laboral o personal?». Sin embargo, Marcela Tauro no quiso mandar al frente a Lizy Tagliani «Te acabo de decir, yo tuve un problema personal. Igual basta, no pasó ahora. Si yo lo hubiese querido contar en su momento, lo habría hecho. Mo molestó y me duele, en ese momento, ahora ya no». Finalizó Tauro.

Con información de Gente y Exitoína