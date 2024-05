Marcelo Tinelli habría echado al Chato Prada: ¿Qué dijo el productor?

Tras las versiones que daban por hecho la información acerca de la desvinculación de Pablo «El Chato» Prada de la productora LaFlia que maneja Marcelo Tinelli, el productor histórico y pareja de Lourdes Sánchez salió al cruce y negó rotundamente esta versión. Al mismo tiempo, nuevas fuentes aportaron datos sobre el despido y hasta salió a la luz la razón por la que no se habría avanzado con la decisión: la amenaza de un juicio multimillonario contra el gerente de Programación de América TV.

Según la información publicada por el sitio de noticias Big Bang News, el Chato Prada aclaró todo en un posteo: «Buen día. Gracias a todos por la buena onda. y preguntar, pero no me echaron de LaFlia. Estamos desarrollando hermosos proyectos. Beso grande», escribió Prada en una historia de Instagram. La negativa estuvo orientada a la afirmación que había hecho el domingo el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, quien había afirmado la desvinculación en su cuenta de X (ex Twitter).

«Primicia. Echaron al Chato Prada de LaFlia. Sólo seguirá en su cargo en América TV», había escrito el reportero durante el fin de semana. La versión se popularizó rápidamente antes de ser desmentida por el productor. A su vez, que se haya dado la negativa al hecho, no quiere decir que este no haya existido antes. Al menos así lo dieron a entender en Socios del Espectáculo por El Trece.

«Ayer un colega, Nacho Rodríguez, lo dio como un hecho en las redes sociales», reconoció Rodrigo Lussich, quien además advirtió que éste «maneja siempre información muy potente». Respecto a la versión, Adrián Pallares, también se refirió a lo sorprendente que parecía la novedad. «30 años hace que laburan todos juntos, que son un grupo de laburo muy exitoso a lo largo de estos años, que en estos momentos también están enfrentando situaciones más complicadas», relativizó.

El co-conductor fue quien durante la mañana habló con el mismísimo Prada «durante un rato largo» y, también, quien confirmó que ya les había llegado el rumor a partir de su colega Mariana Brey, quien también es parte del programa de El Trece. «Esto ya venía de la semana pasada dando vueltas, hasta la posibilidad de que Prada, de irse, le iniciaría un juicio millonario a Tinelli. Con el cual, tal vez, amenazó a advirtió y las cosas se calmaron», deslizó Lussich.

El Chato «se siente dolido»

«Se siente dolido. Se siente traicionado, lastimado. Algunos dicen que es una cuestión de dinero», afirmó la periodista en su espacio televisivo. «Pero lo que le duele no es la plata, sino la traición», añadió. Según contó, todo la pelea arrancó con la intención de que Prada salga de la sociedad que tienen en Davope, la productora detrás de las obras de Pedro Alfonso.

Sobre esta unidad de negocios, Pallares reveló que aunque no figure así en los papeles, «Marcelo tiene que ver». «Fue un pedido de Federico Hoppe a Tinelli de no trabajar más con ‘El Chato'», debido a que lo hacen «de manera muy distinta», y además que se encuentran con tareas divididas en sus funciones en América TV.

Lo cierto es que, más allá de la elucubraciones y los rumores, la versión acerca de que una amenaza de un juicio habría sido lo que generó la marcha atrás, logró imponerse como factible a partir de cómo se desarrolló todo el conflicto que hizo público Rodríguez en su cuenta de X.